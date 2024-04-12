Військова допомога Україні 2024: що думають одесити про позицію Заходу

Наслідки ворожої атаки по одеському порту. Фото: Новини.LIVE

Україна увійшла в гостру фазу війни, коли ворог продовжує тиснути, а партнери сповільнюють темпи військової допомоги. Зокрема, Сполучені штати Америки не можуть ухвалити пакет, який мав надійти до нашої країни ще на початку цього року. Без зовнішнього фінансування держава не зможе забезпечити всі витрати бюджету для фронту. Тим часом дедалі частіше озвучуються прогнози про можливий контрнаступ з боку Росії вже ближче до літа.

Журналісти Новини.LIVE вирішили дізнатися думку одеситів, чи підтримають Україну партнери у разі повторного наступу ворога.

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Продовження допомоги

Наразі допомога Україні від західних партнерів надходить згідно з двосторонніми домовленостями. Ось тільки її розмір далекий від реальних показників, які нам необхідні. Через це наша країна вимушена економити боєприпаси та зменшувати кількість атак на ворожі позиції. Однак все ж вона продовжується, хоч і не в таких кількостях, як раніше.

Солдати з боєприпасами на фронті. Фото: УНІАН/ Марієнко Андрій

Про те, чи буде збільшено допомогу у разі чергового наступу з боку РФ, думки одеситів розділилися майже порівну. Проте частина все ж впевнена, що союзники продовжать свою допомогу. Адже від цього залежить не лише цілісність України, а й безпека усього західного світу.

"Думаю, не відмовляться. Бо це в інтересах безпеки інших європейських країн, не тільки нашої. Якби хотіли не допомагати, то не допомагали б одразу. Зрозуміло, що ми всі воюємо з противником, який більше за нас у кількості військових, тому не це не так просто й легко", — каже Анна.

Анна впевнена у підтримці. Фото: Новини.LIVE

Дівчину підтримує й інша одеситка, яка завжди обирає вірити у краще. Дарʼя впевнена, що позитивні зміни відбудуться вже зовсім скоро.

"Вважаю, що будуть. Принаймні, сподіваюся на це. Бо хочеться вірити у краще", — додає Дарʼя.

Дарʼя з подругою вірять у допомогу. Фото: Новини.LIVE

Допомоги не буде

Проте інша частина містян вважає, що Захід втомився від допомоги Україні та з кожним разом все зменшуватиме її. А закінчиться все тим, що країни-партнери просто примусять нашу країну сісти за стіл перемовин з агресором. Зокрема, про це каже Валентина, яка розчарована у позиції союзників.

"Я думаю, відмовляться. Я аналізую, дивлюся новини, тому так вважаю", — зазначає Валентина.

Валентина не сподівається на продовження підтримки. Фото: Новини.LIVE

Жінку підтримує й інша одеситка. Вона вважає, що Захід не достатньо допомагає Україні, але у них і немає можливості збільшити кількість зброї, адже перш за все кожна країна повинна дбати про власну безпеку.

"Я нашими партнерами чомусь не задоволена, щось вони слабо допомагають нам", — наголошує Олена Олександрівна.

Олена Олександрівна розчарувалася у позиції Заходу. Фото: Новини.LIVE

Військова допомога Україні — одна з найголовніших умов, яка зараз може гарантувати Заходу безпеку та недоторканність кордонів, адже саме війна у нашій країні не дає РФ поширювати свій "руський мір" далі. Європа памʼятає жахи, які війна приносила у їхні країни, тож має зробити усе, аби цього більше не повторилося.