Военная помощь Украине 2024: что думают одесситы о позиции Запада

Последствия вражеской атаки по одесскому порту. Фото: Новини.LIVE

Украина вошла в острую фазу войны, когда враг продолжает давить, а партнеры замедляют темпы военной помощи. В частности, Соединенные штаты Америки не могут принять пакет, который должен был поступить в нашу страну еще в начале этого года. Без внешнего финансирования государство не сможет обеспечить все расходы бюджета на фронт. Между тем, все чаще озвучиваются прогнозы о возможном контрнаступлении со стороны России уже ближе к лету.

Журналисты Новини.LIVE решили узнать мнение одесситов, поддержат ли Украину партнеры в случае повторного наступления врага.

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Продление помощи

В настоящее время помощь Украине от западных партнеров поступает согласно двусторонним договоренностям. Вот только ее размер далек от реальных показателей, которые нам необходимы. Поэтому наша страна вынуждена экономить боеприпасы и уменьшать количество атак на вражеские позиции. Однако все же она продолжается, хоть и не в таких количествах, как раньше.

Солдаты с боеприпасами на фронте. Фото: УНИАН/ Мариенко Андрей

О том, будет ли увеличена помощь в случае очередного наступления со стороны РФ, мнения одесситов разделились почти поровну. Однако часть все же уверена, что союзники продолжат свою помощь. Ведь от этого зависит не только целость Украины, но и безопасность всего западного мира.

"Думаю, не откажутся. Потому что это в интересах безопасности других европейских стран, не только нашей. Если бы хотели не помогать, то не помогали бы сразу. Понятно, что мы все сражаемся с противником, который больше нас в количестве военных, поэтому это не так просто и легко", — говорит Анна.

Анна уверена в поддержке. Фото: Новини.LIVE

Девушку поддерживает и другая одесситка, которая всегда выбирает верить в лучшее. Дарья уверена, что положительные изменения произойдут уже совсем скоро.

"Считаю, что будут. По крайней мере, надеюсь на это. Потому что хочется верить в лучшее", — добавляет Дарья.

Дарья с подругой верят в помощь. Фото: Новини.LIVE

Помощи не будет

Однако другая часть горожан считает, что Запад устал от помощи Украине и с каждым разом все будет уменьшать ее. А закончится все тем, что страны-партнеры просто заставят нашу страну сесть за стол переговоров с агрессором. В частности, об этом говорит Валентина, разочарованная в позиции союзников.

"Я думаю, откажутся. Я анализирую, смотрю новости, поэтому так считаю", — отмечает Валентина.

Валентина не надеется на продолжение поддержки. Фото: Новини.LIVE

Женщину поддерживает и другая одесситка. Она считает, что Запад недостаточно помогает Украине, но у них и нет возможности увеличить количество оружия, ведь прежде всего каждая страна должна заботиться о собственной безопасности.

"Я нашими партнерами почему-то не удовлетворена, что-то они слабо помогают нам", — отмечает Елена Александровна.

Елена Александровна разочаровалась в позиции Запада. Фото: Новини.LIVE

Военная помощь Украине — одно из самых главных условий, которые сейчас могут гарантировать Западу безопасность и неприкосновенность границ, ведь именно война в нашей стране не дает РФ распространять свой "русский мир" дальше. Европа помнит ужасы, которые война приносила в их страны, поэтому должна сделать все, чтобы этого больше не повторилось.