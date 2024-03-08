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Чи чекати одеситам сонця — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні

8 березня 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні - 8 березня
Жінки сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Світлана Силенко

Погода в Одесі сьогодні, 8 березня, нарешті буде сонячною та весняною, проте очікується холодний вітер. Температура повітря становитиме +5 °С вдень і  0°С вночі. Температура морської води — +5 °С...+6 °С, але вранці можливий короткочасний підйом рівня моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Прогноз погоди в Одесі

  • Сонячно.
  • Без опадів.
  • Температура вночі -1...+1 °С, вдень +5...+7 °С.
  • Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
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Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

  • Мінлива хмарність.
  • Без опадів.
  • Вітер північний, 5 -10 м/с.
  • Температура -2...+3 °С, вдень +4...+10°С.
  • На автошляхах області видимість добра.
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Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 березня

Сьогодні, 8 березня, сонце та весняна погода очікується в більшості областей.  Незважаючи на теплу денну температуру, холодні ночі ще трошки не відступають. Прогнозується морозна температура -2...-9 °С вночі. Проте вже вдень тепле весняне сонце підвищить температуру повітря до +4...+8 °С.

Синоптики попереджають, що антицеклон принесе не лише відсутність опадів, але й слабкий вітер, дозволяючи насолоджуватися приємними весняними днями.

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Одеса
Сонце
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