Жінки сидять на лавочці. Фото: Новини.LIVE

Погода в Одесі сьогодні, 8 березня, нарешті буде сонячною та весняною, проте очікується холодний вітер. Температура повітря становитиме +5 °С вдень і 0°С вночі. Температура морської води — +5 °С...+6 °С, але вранці можливий короткочасний підйом рівня моря.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Сонячно.

Без опадів.

Температура вночі -1...+1 °С, вдень +5...+7 °С.

Вітер північно-східний, 7-12 м/с.

Детальний прогноз погоди в Одесі. Фото: скриншот

Погода в Одеській області

Мінлива хмарність.

Без опадів.

Вітер північний, 5 -10 м/с.

Температура -2...+3 °С, вдень +4...+10°С.

На автошляхах області видимість добра.

Детальний прогноз погоди в Одеській області. Фото: скриншот

Погода в Україні 8 березня

Сьогодні, 8 березня, сонце та весняна погода очікується в більшості областей. Незважаючи на теплу денну температуру, холодні ночі ще трошки не відступають. Прогнозується морозна температура -2...-9 °С вночі. Проте вже вдень тепле весняне сонце підвищить температуру повітря до +4...+8 °С.

Синоптики попереджають, що антицеклон принесе не лише відсутність опадів, але й слабкий вітер, дозволяючи насолоджуватися приємними весняними днями.