Чи чекати одеситам сонця — синоптики розповіли, якою буде погода в Одесі сьогодні
Погода в Одесі сьогодні, 8 березня, нарешті буде сонячною та весняною, проте очікується холодний вітер. Температура повітря становитиме +5 °С вдень і 0°С вночі. Температура морської води — +5 °С...+6 °С, але вранці можливий короткочасний підйом рівня моря.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Прогноз погоди в Одесі
- Сонячно.
- Без опадів.
- Температура вночі -1...+1 °С, вдень +5...+7 °С.
- Вітер північно-східний, 7-12 м/с.
Погода в Одеській області
- Мінлива хмарність.
- Без опадів.
- Вітер північний, 5 -10 м/с.
- Температура -2...+3 °С, вдень +4...+10°С.
- На автошляхах області видимість добра.
Погода в Україні 8 березня
Сьогодні, 8 березня, сонце та весняна погода очікується в більшості областей. Незважаючи на теплу денну температуру, холодні ночі ще трошки не відступають. Прогнозується морозна температура -2...-9 °С вночі. Проте вже вдень тепле весняне сонце підвищить температуру повітря до +4...+8 °С.
Синоптики попереджають, що антицеклон принесе не лише відсутність опадів, але й слабкий вітер, дозволяючи насолоджуватися приємними весняними днями.
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