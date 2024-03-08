Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Ждать ли одесситам солнца — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня arrow

Ждать ли одесситам солнца — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня

8 марта 2024 06:45
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко
Погода в Одесі сьогодні - 8 березня
Женщины сидят на лавочке. Фото: Новости.
134938e2-3cbf-4ca5-d30c-1f9dd2048e00 - Светлана Силенко

Погода в Одессе сегодня, 8 марта, наконец, будет солнечной и весенней, однако ожидается холодный ветер. Температура воздуха будет составлять +5 °С днем и 0 ° С ночью. Температура морской воды — +5 °С...+6 °С, но утром возможен кратковременный подъем уровня моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

  • Солнечно.
  • Без осадков.
  • Температура ночью -1...+1°С, днем +5...+7°С.
  • Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
None - фото 1
Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

  • Облачно с прояснениями.
  • Без осадков.
  • Ветер северный, 5-10 м/с.
  • Температура -2...+3°С, днем +4...+10°С.
  • На автодорогах области видимость добра.
None - фото 2
Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 марта

Сегодня, 8 марта, солнце и весенняя погода ожидаются в большинстве областей. Несмотря на теплую дневную температуру, холодные ночи еще немного не отступают. Прогнозируется морозная температура -2...-9°С ночью. Однако уже днем теплое весеннее солнце повысит температуру воздуха до +4...+8°С.

Синоптики предупреждают, что антициклон принесет не только отсутствие осадков, но слабый ветер, позволяя наслаждаться приятными весенними днями.

погода
Одесса
Солнце
Одесская область
прогноз погоды
ветер
температура воздуха

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

19:27 Украинских пенсионеров обяжут стать на военный учет — кого коснется

27 февраля 2024

20:00 В ТЦК придумали способ мобилизовать мужчин, имеющих право на отсрочку

1 марта 2024

12:23 Военные в Донецкой области присвоили и распродали три тонны продуктов, предназначенных для ВСУ

5 марта 2024
Новость с фото

16:57 Украинцы публично "разнесли" выступление актеров "Квартала 95"

4 марта 2024

00:36 Что делать, если в ТЦК требуют подписать документы об ознакомлении — ответ юриста

6 марта 2024

06:10 Индексация пенсий в регионах — где и кому теперь платят на 800 грн больше

29 февраля 2024

13:24 Сколько мужчин готовы мобилизоваться — результаты опроса

Новость с видео

19:27 Лица с инвалидностью в Украине должны подать документы в ТЦК — как это сделать

5 марта 2024

17:12 Стало известно, с кем встречается 19-летняя дочь Зеленского

1 марта 2024

11:11 Нафтогаз предупредил об изменении условий для потребителей с 1 марта