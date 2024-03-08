Погода в Одесі сьогодні - 8 березня

Ждать ли одесситам солнца — синоптики рассказали, какой будет погода в Одессе сегодня
Погода в Одессе сегодня, 8 марта, наконец, будет солнечной и весенней, однако ожидается холодный ветер. Температура воздуха будет составлять +5 °С днем и 0 ° С ночью. Температура морской воды — +5 °С...+6 °С, но утром возможен кратковременный подъем уровня моря.
Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.
Прогноз погоды в Одессе
- Солнечно.
- Без осадков.
- Температура ночью -1...+1°С, днем +5...+7°С.
- Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.
Погода в Одесской области
- Облачно с прояснениями.
- Без осадков.
- Ветер северный, 5-10 м/с.
- Температура -2...+3°С, днем +4...+10°С.
- На автодорогах области видимость добра.
Погода в Украине 8 марта
Сегодня, 8 марта, солнце и весенняя погода ожидаются в большинстве областей. Несмотря на теплую дневную температуру, холодные ночи еще немного не отступают. Прогнозируется морозная температура -2...-9°С ночью. Однако уже днем теплое весеннее солнце повысит температуру воздуха до +4...+8°С.
Синоптики предупреждают, что антициклон принесет не только отсутствие осадков, но слабый ветер, позволяя наслаждаться приятными весенними днями.
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