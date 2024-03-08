Погода в Одесі сьогодні - 8 березня

Женщины сидят на лавочке. Фото: Новости.

Погода в Одессе сегодня, 8 марта, наконец, будет солнечной и весенней, однако ожидается холодный ветер. Температура воздуха будет составлять +5 °С днем и 0 ° С ночью. Температура морской воды — +5 °С...+6 °С, но утром возможен кратковременный подъем уровня моря.

Об этом сообщает Гидрометцентр Черного и Азовского морей.

Читайте также:

Прогноз погоды в Одессе

Солнечно.

Без осадков.

Температура ночью -1...+1°С, днем +5...+7°С.

Ветер северо-восточный, 7-12 м/с.

Подробный прогноз погоды в Одессе. Фото: скриншот

Погода в Одесской области

Облачно с прояснениями.

Без осадков.

Ветер северный, 5-10 м/с.

Температура -2...+3°С, днем +4...+10°С.

На автодорогах области видимость добра.

Подробный прогноз погоды в Одесской области. Фото: скриншот

Погода в Украине 8 марта

Сегодня, 8 марта, солнце и весенняя погода ожидаются в большинстве областей. Несмотря на теплую дневную температуру, холодные ночи еще немного не отступают. Прогнозируется морозная температура -2...-9°С ночью. Однако уже днем теплое весеннее солнце повысит температуру воздуха до +4...+8°С.

Синоптики предупреждают, что антициклон принесет не только отсутствие осадков, но слабый ветер, позволяя наслаждаться приятными весенними днями.