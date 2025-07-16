Допомога США для України — чи допоможе зброя закінчити війну з Росією

Танк на бойовій позиції. Фото: Новини.LIVE

Після заяв Сполучених Штатів про надання Україні "всієї необхідної зброї не лише для оборони, а й для звільнення територій", з’явилося нове вікно надії. Частина суспільства сприймає такі новини як черговий крок до перемоги, інші — вже давно не вірять у гучні обіцянки. Попри обсяги підтримки, що постійно зростають, повномасштабна російська агресія триває вже четвертий рік, а війна, яка розпочалася ще у 2014 році, все ще не має чітких термінів завершення.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів: чи вірять вони, що американська зброя дійсно змусить Росію відступити?

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Деякі українці зберігають віру в перемогу, але водночас тверезо оцінюють ситуацію. Їхня позиція — це не сліпий оптимізм, а радше витримка, сформована роками війни. Люди вже не чекають швидких рішень і розуміють, що навіть сучасна зброя — не панацея. Попри це, вони переконані, що Україна має перемогти.

"Я думаю, що нескоро закінчиться війна, тому що, як ми бачимо, допомога США не зовсім діє, все одно Росія не припиняє. Але, можливо, в майбутньому все ж таки ми переможемо. Ми маємо перемогти", — говорить Світлана.

Одеситка Світлана про перемогу. Фото: Новини.LIVE

Частина респондентів відкрито говорить, що не вірить у швидке завершення війни. У їхніх словах — не цинізм, а наслідки тривалого виснаження. Щоденні втрати, довгі місяці без переломних змін і повторювані обіцянки ззовні поступово вичерпують віру у швидке вирішення конфлікту. Люди втомилися від заяв без наслідків і хочуть бачити дії, а не нові заголовки.

"Не знаю. Складне питання. Мабуть, хай політики розв'язують щось з війною. Особисто я думаю, що ні, війна в цьому році не завершиться", — каже Євген.

Місцевий житель Євген про питання війни. Фото: Новини.LIVE

Підтримка Америки

Є й ті, хто чітко розділяє поняття допомоги та перемоги. Такі респонденти визнають важливість американської зброї, але не очікують, що вона сама по собі зупинить війну. Вони бачать у західній підтримці ресурс для захисту, але не для миттєвого прориву.

"Допомога з боку Америки закінчити війну не допоможе, а підтримати захист України дуже навіть допоможе", — говорить Сергій.

Одесит Сергій про допомогу західних партнерів. Фото: Новини.LIVE

Інші опитані згадують: подібні гучні заяви вже звучали не раз. Люди не хочуть чергових розчарувань, а тому сприймають слова зі США з часткою недовіри.

"Та вже багато разів обіцяли, що скоро війна закінчиться і, як бачите, нічого не змінюється. Проте сподіваюсь на краще", — каже Артем.

Місцевий житель Артем про обіцянки завершити війну. Фото: Новини.LIVE

Надія все ще є, але вона вже не така яскрава, як на початку повномасштабної фази. Люди не відкидають що допомога від заходу буде у пригоді, однак уникають емоцій щодо перемоги, щоб не бути знову обманутими своїми ж очікуваннями.

"Трамп багато що каже, я не знаю, що буде далі. Сподіваємось, що війна закінчиться", — додає Валерій.

Одесит Валерій висловлює свою думку з приводу Трампа. Фото: Новини.LIVE

Завершення війни

Деякі українці вже не бачать зв’язку між масштабом допомоги та прогресом на фронті. Вони говорять про те, що війна триває роками, а позитивних зрушень небагато. У їхньому світогляді майбутнє здається розмитим, а будь-які обіцянки — лише частиною політичної гри.

"Думаю, що ні в цьому році війна не закінчиться. Зважаючи на ситуацію, скільки часу вона продовжується, скільки вже допомоги було, і це ніяк не розв'язало проблеми, і по-дальшому дивлюсь, що немає ніякого закінчення цього", — зізнається Аліна.

Місцева жителька Аліна про воєнні проблеми. Фото: Новини.LIVE

Попри все, є ті, хто продовжує щиро вірити: допомога з Заходу — це не просто зброя, а шанс змінити хід історії. Для них — це не політика, а питання життя, миру й майбутнього.

"Дуже віримо і дуже хочемо. Сподіваємось, що все закінчиться", — каже Наталя.

Одеситка Наталя про завершення війни. Фото: Новини.LIVE

Підтримка США важлива й необхідна — в цьому сходяться майже всі. Але чи достатньо її для завершення війни — питання значно складніше. Люди все частіше розділяють поняття "допомога" і "перемога" та визнають: шлях ще довгий. Довіра до політичних заяв стала обережнішою, а віра — глибшою, хоч і менш гучною. І поки що саме ця тиха віра залишається головним ресурсом України.

Раніше ми писали, що Трамп жорстоко висловився про Путіна. А також про те, що у США анонсували рекордну військову допомогу для України.