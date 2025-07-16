Помощь США для Украины — поможет ли оружие закончить войну с Россией

Танк на боевой позиции. Фото: Новини.LIVE

После заявлений Соединенных Штатов о предоставлении Украине "всего необходимого оружия не только для обороны, но и для освобождения территорий", появилось новое окно надежды. Часть общества воспринимает такие новости как очередной шаг к победе, другие — уже давно не верят в громкие обещания. Несмотря на постоянно растущие объемы поддержки, полномасштабная российская агрессия продолжается уже четвертый год, а война, которая началась еще в 2014 году, все еще не имеет четких сроков завершения.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов: верят ли они, что американское оружие действительно заставит Россию отступить?

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Некоторые украинцы сохраняют веру в победу, но в то же время трезво оценивают ситуацию. Их позиция — это не слепой оптимизм, а скорее выдержка, сформированная годами войны. Люди уже не ждут быстрых решений и понимают, что даже современное оружие — не панацея. Несмотря на это, они убеждены, что Украина должна победить.

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"Я думаю, что нескоро закончится война, потому что, как мы видим, помощь США не совсем действует, все равно Россия не прекращает. Но, возможно, в будущем все же мы победим. Мы должны победить", — говорит Светлана.

Одесситка Светлана о победе. Фото: Новини.LIVE

Часть респондентов открыто говорит, что не верит в скорое завершение войны. В их словах — не цинизм, а последствия длительного истощения. Ежедневные потери, долгие месяцы без переломных изменений и повторяющиеся обещания извне постепенно исчерпывают веру в скорое решение конфликта. Люди устали от заявлений без последствий и хотят видеть действия, а не новые заголовки.

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"Не знаю. Сложный вопрос. Пожалуй, пусть политики решают что-то с войной. Лично я думаю, что нет, война в этом году не завершится", — говорит Евгений.

Местный житель Евгений о вопросе войны. Фото: Новини.LIVE

Поддержка Америки

Есть и те, кто четко разделяет понятия помощи и победы. Такие респонденты признают важность американского оружия, но не ожидают, что оно само по себе остановит войну. Они видят в западной поддержке ресурс для защиты, но не для мгновенного прорыва.

"Помощь со стороны Америки закончить войну не поможет, а поддержать защиту Украины очень даже поможет", — говорит Сергей.

Одессит Сергей о помощи западных партнеров. Фото: Новини.LIVE

Другие опрошенные вспоминают: подобные громкие заявления уже звучали не раз. Люди не хотят очередных разочарований и поэтому воспринимают слова из США с долей недоверия.

"Да уже много раз обещали, что скоро война закончится и, как видите, ничего не меняется. Однако надеюсь на лучшее", — говорит Артем.

Местный житель Артем об обещаниях завершить войну. Фото: Новини.LIVE

Надежда все еще есть, но она уже не такая яркая, как в начале полномасштабной фазы. Люди не исключают, что помощь от запада пригодится, однако избегают эмоций относительно победы, чтобы не быть снова обманутыми своими же ожиданиями.

"Трамп многое говорит, я не знаю, что будет дальше. Надеемся, что война закончится", — добавляет Валерий.

Одессит Валерий высказывает свое мнение по поводу Трампа. Фото: Новини.LIVE

Окончание войны

Некоторые украинцы уже не видят связи между масштабом помощи и прогрессом на фронте. Они говорят, что война длится годами, а положительных сдвигов немного. В их мировоззрении будущее кажется размытым, а любые обещания — лишь частью политической игры.

"Думаю, что в этом году война не закончится. Смотря на ситуацию, сколько времени она продолжается, сколько уже помощи было, и это никак не решило проблемы, и подальше смотрю, что нет никакого окончания этого", — признается Алина.

Местная жительница Алина о военных проблемах. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все, есть те, кто продолжает искренне верить: помощь с Запада — это не просто оружие, а шанс изменить ход истории. Для них — это не политика, а вопрос жизни, мира и будущего.

"Очень верим и очень хотим. Надеемся, что все закончится", — говорит Наталья.

Одесситка Наталья об окончании войны. Фото: Новини.LIVE

Поддержка США важна и необходима — в этом сходятся почти все. Но достаточно ли ее для завершения войны — вопрос значительно сложнее. Люди все чаще разделяют понятия "помощь" и "победа" и признают: путь еще долгий. Доверие к политическим заявлениям стало более осторожным, а вера — более глубокой, хоть и менее громкой. И пока именно эта тихая вера остается главным ресурсом Украины.

Ранее мы писали, что Трамп жестоко высказался о Путине. А также о том, что в США анонсировали рекордную военную помощь для Украины.