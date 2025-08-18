Зустріч Зеленського з Трампом 18 серпня — які очікування одеситів

Президент США Трамп і Президент України Зеленський. Фото: REUTERS

Вже сьогодні відбудеться зустріч президентів України та США — Володимира Зеленського й Дональда Трампа. Це подія, на яку чекають у багатьох країнах світу, адже від її результатів може залежати подальший розвиток війни. В українському суспільстві відчувається напружене очікування: люди розуміють, що слова американського президента мають вагу для глобальної політики. Але разом із тим, ставлення до очільника Білого Дому суперечливе — він відомий своїми непередбачуваними діями й мінливим настроєм.

Журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чого вони очікують від цієї зустрічі.

Реклама

Читайте також:

Непередбачуваність Трампа

Дехто з опитаних зізнається: важко чогось очікувати від американського лідера. Люди наголошують, що він може змінити свою позицію буквально за одну розмову, а його слова часто не збігаються з діями. Така непередбачуваність створює атмосферу сумніву й тривоги, адже від рішень США багато що залежить. Одесити кажуть, що навіть домовленості можуть виявитися хиткими через особистий настрій Трампа. Це й викликає скепсис.

"Якщо чесно, від Трампа взагалі складно щось очікувати, тому що людина дуже спонтанна. У нього постійно змінюється настрій. Аби сьогодні буде в гарному настрій, тоді можна розраховувати на якісь позитивні для нас результати", — каже Дмитро.

Одесит Дмитро про непередбачуваність Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

Водночас інші одесити наголошують: результатом зустрічі мають стати реальні кроки проти Кремля. Люди кажуть, що дипломатія важлива, але без рішучих дій вона мало що змінить. Від США очікують не лише підтримки на словах, а й посилення тиску на Росію. Для багатьох українців це означає конкретні санкції, політичну жорсткість і відмову від гри в "обійми". Адже Москва розуміє лише силу, тому будь-яка м’якість лише затягує війну.

"Я думаю, що вони про щось домовляться сьогодні. Треба, щоб Трамп допоміг нам та якось подіяв на Путіна. Вони так тиснули один одному руки, посміхались. Треба навпаки взяти його, потрусити, щоб усе закінчилось", — розповідає Григорій.

Місцевий житель Григорій про надію на завершення війни. Фото: Новини.LIVE

Зброя для України

Ще одна ключова тема, яку порушують люди, — військова допомога. Для багатьох саме зброя залишається головною умовою наближення перемоги. Люди розуміють, що переговори самі по собі не зупинять російські ракети й танки. Тому головним результатом зустрічі вони хочуть бачити збільшення постачання зброї.

"Хочеться, щоб більше зброї давали, враховуючи, як вони на Алясці зустрічали Путіна. Щоб трошки Дональд Трамп увімкнув мізки та трошки розумів, що у його країни більший потенціал, ніж у Російської Федерації", — каже Владислав.

Одесит Владислав про зброю для України. Фото: Новини.LIVE

Попри всі розмови про зброю й дипломатію, більшість людей продовжують говорити про мир. Це головне очікування, яке об’єднує всіх, незалежно від політичних поглядів. Для українців важливо не лише мати зброю, а й бачити реальну перспективу завершення війни. Саме тому люди знову й знову повторюють прості слова — "закінчення", "мир", "спокій". У цих словах відчувається втома й водночас незламна надія.

"Ми очікуємо на завершення війни і якісь конкретні факти, що будуть цьому сприяти", — каже Дмитро.

Місцевий житель Дмитро про мир в Україні. Фото: Новини.LIVE

Ці прості слова вражають своєю щирістю. Для людей не так важливі складні дипломатичні деталі — головне, щоб перестали гинути військові та мирні жителі. У суспільстві є величезний запит на мир, і кожна міжнародна зустріч оцінюється саме через цю призму.

"Щоб був уже мир. І сьогодні закінчення війни, звичайно, — це найголовніше", — зазначає Валентина.

Одеситка Валентина про закінчення війни. Фото: Новини.LIVE

Відсутність очікувань

Втім, є й ті, хто не вірить у результативність зустрічі взагалі. Ці люди говорять про розчарування політикою та обіцянками, які часто залишалися порожніми. Вони вважають, що жодна зустріч не здатна кардинально змінити хід війни, якщо за нею не буде реальних дій. Такий скепсис відображає втому від багаторічного дипломатичного процесу без конкретних результатів.

"Насправді нічого не очікую. Я вже думаю, що переговорами війна не закінчиться, на жаль", — каже Вікторія.

Місцева жителька Вікторія про очікування від зустрічі президентів. Фото: Новини.LIVE

Очікування одеситів від зустрічі Зеленського з Трампом різні: від скепсису й недовіри до щирої віри у мир. Хтось говорить про зброю, хтось — про тиск на Путіна, інші — просто хочуть закінчення війни. Але всіх об’єднує одне: люди прагнуть конкретних результатів, а не чергових заяв. У час війни будь-який прояв реальної підтримки має велике значення. Саме на це і чекає сьогодні українське суспільство.

Раніше ми писали, що Трамп назвав умови, за яких Україна може закінчити війну. А також про те, що Володимир Зеленський вже прибув до Вашингтона для зустрічі з американським президентом.