Встреча Зеленского с Трампом 18 августа – какие ожидания одесситов

Президент США Трамп и Президент Украины Зеленский. Фото: REUTERS

Уже сегодня состоится встреча президентов Украины и США — Владимира Зеленского и Дональда Трампа. Это событие, которого ждут во многих странах мира, ведь от его результатов может зависеть дальнейшее развитие войны. В украинском обществе ощущается напряженное ожидание: люди понимают, что слова американского президента имеют вес для глобальной политики. Но вместе с тем, отношение к главе Белого Дома противоречивое — он известен своими непредсказуемыми действиями и переменчивым настроением.

Журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, чего они ожидают от этой встречи.

Непредсказуемость Трампа

Некоторые из опрошенных признаются: трудно что-то ожидать от американского лидера. Люди отмечают, что он может изменить свою позицию буквально за один разговор, а его слова часто не совпадают с действиями. Такая непредсказуемость создает атмосферу сомнения и тревоги, ведь от решений США многое зависит. Одесситы говорят, что даже договоренности могут оказаться шаткими из-за личного настроения Трампа. Это и вызывает скепсис.

"Если честно, от Трампа вообще сложно что-то ожидать, потому что человек очень спонтанный. У него постоянно меняется настроение. Если сегодня будет в хорошем настроении, тогда можно рассчитывать на какие-то положительные для нас результаты", — говорит Дмитрий.

Одессит Дмитрий о непредсказуемости Дональда Трампа. Фото: Новини.LIVE

В то же время другие одесситы отмечают: результатом встречи должны стать реальные шаги против Кремля. Люди говорят, что дипломатия важна, но без решительных действий она мало что изменит. От США ожидают не только поддержки на словах, но и усиления давления на Россию. Для многих украинцев это означает конкретные санкции, политическую жесткость и отказ от игры в "объятия". Ведь Москва понимает только силу, поэтому любая мягкость только затягивает войну.

"Я думаю, что они о чем-то договорятся сегодня. Надо, чтобы Трамп помог нам и как-то подействовал на Путина. Они так жали друг другу руки, улыбались. Надо, наоборот, взять его, потрясти, чтобы все закончилось", — рассказывает Григорий.

Местный житель Григорий о надежде на завершение войны. Фото: Новини.LIVE

Оружие для Украины

Еще одна ключевая тема, которую поднимают люди, — военная помощь. Для многих именно оружие остается главным условием приближения победы. Люди понимают, что переговоры сами по себе не остановят российские ракеты и танки. Поэтому главным результатом встречи они хотят видеть увеличение поставок оружия.

"Хочется, чтобы больше оружия давали, учитывая, как они на Аляске встречали Путина. Чтобы Дональд Трамп включил мозги и немножко понимал, что у его страны больший потенциал, чем у Российской Федерации", — говорит Владислав.

Одессит Владислав об оружии для Украины. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на все разговоры об оружии и дипломатии, большинство людей продолжает говорить о мире. Это главное ожидание, которое объединяет всех, независимо от политических взглядов. Для украинцев важно не только иметь оружие, но и видеть реальную перспективу завершения войны. Именно поэтому люди снова и снова повторяют простые слова — "окончание", "мир", "спокойствие". В этих словах чувствуется усталость и одновременно несокрушимая надежда.

"Мы ожидаем завершения войны и какие-то конкретные факты, которые будут этому способствовать", — говорит Дмитрий.

Местный житель Дмитрий о мире в Украине. Фото: Новини.LIVE

Эти простые слова поражают своей искренностью. Для людей не так важны сложные дипломатические детали — главное, чтобы перестали гибнуть военные и мирные жители. В обществе есть огромный запрос на мир, и каждая международная встреча оценивается именно через эту призму.

"Чтобы был уже мир. И сегодня окончание войны, конечно, — это самое главное", — отмечает Валентина.

Одесситка Валентина об окончании войны. Фото: Новини.LIVE

Отсутствие ожиданий

Впрочем, есть и те, кто не верит в результативность встречи вообще. Эти люди говорят о разочаровании политикой и обещаниями, которые часто оставались пустыми. Они считают, что ни одна встреча не способна кардинально изменить ход войны, если за ней не будет реальных действий. Такой скепсис отражает усталость от многолетнего дипломатического процесса без конкретных результатов.

"На самом деле, ничего не ожидаю. Я уже думаю, что переговорами война не закончится, к сожалению", — говорит Виктория.

Местная жительница Виктория об ожиданиях от встречи президентов. Фото: Новини.LIVE

Ожидания одесситов от встречи Зеленского с Трампом разные: от скепсиса и недоверия до искренней веры в мир. Кто-то говорит об оружии, кто-то — о давлении на Путина, другие — просто хотят окончания войны. Но всех объединяет одно: люди хотят конкретных результатов, а не очередных заявлений. Во время войны любое проявление реальной поддержки имеет большое значение. Именно этого и ждет сегодня украинское общество.

