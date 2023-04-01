Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чи є в росіян "Калібри": як вибух у Джанкої вплинув на бойову спроможність окупантів arrow

Чи є в росіян "Калібри": як вибух у Джанкої вплинув на бойову спроможність окупантів

1 квітня 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Удар по Джанкою відбувся 20 березня
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

У місті Джанкой, розташованому на півночі тимчасово окупованого Криму, вдалось знищити російські крилаті ракети "Калібр НК". Втім, на жаль, загроза ракетних ударів не зникла. 

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

Читайте також:

"Ймовірно, використовувались інші способи доставки. Ми не можемо виключати, що наразі присутність ракетоносіїв, зокрема надводних двох — це споряджені кораблі. Можливо не в повному обсязі, але все ж таки їх наявність на службі може сигналізувати про ймовірність ракетної атаки", — зазначила Наталя Гуменюк. 

"Бавовна" в Джанкої

Удар по обʼєктах військової інфраструктури Криму свідчить про каскадний характер планування ЗСУ військової операції по деокупації Криму. Схожі маневри застосовувались при деокупації Херсонської та Харківської областей влітку-восени 2022 року. Відповідно "кримська бавовна" може свідчити про можливість розвитку військових компаній влітку 2023 року із просування ЗСУ на запорізькому та херсонському напрямках. Деталі в матеріалі

Зазначимо, після атаки безпілотником окупаційна влада Криму запровадила режим надзвичайної ситуації в Джанкої. Як зазначила Наталя Гуменюк, це має стати для росіян поштовхом, що потрібно виїжджати з Криму.

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

16:22 В Україні змінюють граничний вік прийняття на військову службу офіцерів

06:23Пенсія у 100 тисяч гривень: у ПФУ розповіли, хто з українців отримує найбільші виплати

Ексклюзив

06:20Контрнаступ ЗСУ: чим ворог може нищити "Леопарди" та "Челленджери"

21:45 Вчені розгадали таємницю загадкового "космічного корабля" Оумуамуа

22:14 У Білому домі розповіли, чи збирається рф застосовувати ядерну зброю у війні в Україні

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

14:57 Північна Македонія передала ЗСУ літаки Су-25: які ще зразки авіації просить Україна

06:23Деякі пенсіонери залишаться без підвищення виплат у 2023 році: відомо які категорії

22:26"Сьогодні зроблено крок на зміцнення духовної незалежності": звернення Зеленського

19:50 Чим та як слід поливати моркву, щоб зібрати багатий урожай: секрет городників

Ексклюзив

18:40Китай виступив проти розміщення ядерної зброї у білорусі: експерт роз’яснив, чому

Актуальне по темі

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB