Чи є в росіян "Калібри": як вибух у Джанкої вплинув на бойову спроможність окупантів

Удар по Джанкою відбувся 20 березня

У місті Джанкой, розташованому на півночі тимчасово окупованого Криму, вдалось знищити російські крилаті ракети "Калібр НК". Втім, на жаль, загроза ракетних ударів не зникла.

Про це сказала керівниця пресцентру Сил охорони та оборони Оперативного командування "Південь" Наталя Гуменюк в ефірі телемарафону.

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"Ймовірно, використовувались інші способи доставки. Ми не можемо виключати, що наразі присутність ракетоносіїв, зокрема надводних двох — це споряджені кораблі. Можливо не в повному обсязі, але все ж таки їх наявність на службі може сигналізувати про ймовірність ракетної атаки", — зазначила Наталя Гуменюк.

"Бавовна" в Джанкої

Удар по обʼєктах військової інфраструктури Криму свідчить про каскадний характер планування ЗСУ військової операції по деокупації Криму. Схожі маневри застосовувались при деокупації Херсонської та Харківської областей влітку-восени 2022 року. Відповідно "кримська бавовна" може свідчити про можливість розвитку військових компаній влітку 2023 року із просування ЗСУ на запорізькому та херсонському напрямках. Деталі в матеріалі.

Зазначимо, після атаки безпілотником окупаційна влада Криму запровадила режим надзвичайної ситуації в Джанкої. Як зазначила Наталя Гуменюк, це має стати для росіян поштовхом, що потрібно виїжджати з Криму.