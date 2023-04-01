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Есть ли у россиян "Калибры": как взрыв в Джанкое повлиял на боевую способность оккупантов

1 апреля 2023 11:25
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Удар по Джанке произошел 20 марта
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

В городе Джанкой, расположенном на севере временно оккупированного Крыма, удалось уничтожить российские крылатые ракеты "Калибр НК". Впрочем, к сожалению, угроза ракетных ударов не исчезла.

Об этом сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Оперативного командования "Юг" Наталья Гуменюк в эфире телемарафона.

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"Вероятно использовались другие способы доставки. Мы не можем исключать, что присутствие ракетоносителей, в том числе надводных двух — это снаряженные корабли. Возможно не в полном объеме, но все же их наличие на службе может сигнализировать о вероятности ракетной атаки", — отметила Наталья Гуменюк.

"Бавовна" в Джанкое

Удар по объектам военной инфраструктуры Крыма свидетельствует о каскадном характере планирования ВСУ военной операции по деоккупации Крыма. Сходные маневры применялись при деоккупации Херсонской и Харьковской областей летом-осенью 2022 года. Соответственно, "крымский хлопок" может свидетельствовать о возможности развития военных компаний летом 2023 года по продвижению ВСУ на запорожском и херсонском направлениях. Детали в материале.

Отметим, после атаки беспилотником оккупационные власти Крыма ввели режим чрезвычайной ситуации в Джанкое. Как отметила Наталья Гуменюк, это должно стать для россиян толчком, что нужно выезжать из Крыма.

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