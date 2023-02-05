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Чи можна відродити український книжковий ринок, — Олександр Красовицький

5 лютого 2023 18:55
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Чи є майбутнє у книжкового ринку в Україні після війни: як живуть видавці зараз - читати тут.
Міністерство культури має провести ряд реформ
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

З початку повномасштабного вторгнення видавнича галузь не стала на довоєнні рейки, проте не втратила свій потенціал. Війна не основна причина занепаду книговидання, адже багато залежить від змін всередині країни.

Про це в інтерв’ю для Новини.LIVE розповів видавець та редактор Харківського видання "Фоліо" Олександр Красовицький.

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"З одного боку, видавці зберегли свої потужності та потенціал. Безумовно, працювати набагато складніше. Скажімо, моє видавництво "Фоліо" не має офісу, бо він чотири рази потрапляв під обстріли в Харкові. Не працює друкарня на півночі Харківщини, яку було окуповано, зараз там знищена електрика. Ми працюємо з друкарнями по всій території України, а співробітники працюють дистанційно", — поділився редактор.


Власник видавництва відзначає, що після війни чекає на швидку реакцію влади на інтернет-піратство. Книжки потрапляють в мережу без плати авторам.

"Україна є країною, де музика, фільми та книжки, на жаль, вільно можна звантажувати та не відповідати за це. Безумовно, ці ринки не монетизовані — автори не можуть отримувати гроші, якщо їх читають безплатно. Це впливає на паперовий ринок", — каже Олександр Красовицький.

Видавець наголошує на основних пунктах, які заважають ринку книги працювати за зразком європейських держав. Основна проблема в Україні — відсутність реформ.

"Відсутність бібліотечної реформи. Ми маємо більше за всіх бібліотек в Європі на душу населення, але вони, на жаль, здебільшого зберігають старі радянські книжки. За всі 30 років незалежності було два-три роки, коли держава нормально фінансувала закупівлі книжок для бібліотек. А у всій Європі книговидавництво якраз тримається на бібліотечній галузі. Це як дві ланки, які не можуть жити одна без одної. На диво, в Україні — можуть", — з іронією каже редактор.

Не дивлячись на війну в нашій країні й досі безперешкодно працює контрабанда та контрафакт друку. Поки піратам нічого не заважає.

"В Україні досі друкують книжки, які виходять в москві вже під час війни. Вони друкуються українськими піратами й реалізуються тут. Це підтвердження того, що злочинець немає національності. Якщо людина не розуміє, що тиражує книжки агресора, то вона має відповідати перед законом. Ми впевнені, що протримаємось до кінця, але далі роль держави", — на останок розповів Олександр Красовицький.

Нагадаємо, Міністерство культури виділило майже чверть мільйона гривень на друкування книги одеського вченого. Книга "10 розмов про давню історію України" отримала фінансування як переможець національного конкурсу.

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