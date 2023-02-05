Есть ли будущее у книжного рынка в Украине после войны: как живут издатели сейчас – читать здесь.

Министерство культуры должно провести ряд реформ

С начала полномасштабного вторжения издательская отрасль не стала на довоенные рельсы, но не потеряла свой потенциал. Война не основная причина упадка книгоиздания, ведь многое зависит от изменений внутри страны.



Об этом в интервью Новини.LIVE рассказал издатель и редактор харьковского издания "Фолио" Александр Красовицкий.

"С одной стороны, издатели сохранили свои мощности и потенциал. Безусловно, работать намного сложнее. Скажем, у моего издательства "Фолио" нет офиса, потому что он четырежды попадал под обстрелы в Харькове. Не работает типография на севере Харьковщины, которая была оккупирована, сейчас там уничтожено электричество. Мы работаем с типографиями по всей территории Украины, а сотрудники работают дистанционно", — поделился редактор.

Владелец издательства отмечает, что после войны ожидает быструю реакцию властей на интернет-пиратство. Книги попадают в сеть без платы авторам.

"Украина является страной, где музыка, фильмы и книги, к сожалению, свободно можно закачивать и не отвечать за это. Безусловно, эти рынки не монетизированы — авторы не могут получать деньги, если их читают бесплатно. Это влияет на бумажный рынок", — говорит Александр Красовицкий.



Издатель отмечает основные пункты, которые мешают рынку книги работать по образцу европейских государств. Основная проблема в Украине — отсутствие реформ.

"Отсутствие библиотечной реформы. Мы имеем больше всех библиотек в Европе на душу населения, но они, к сожалению, в большинстве своем сохраняют старые советские книги. За все 30 лет независимости было два-три года, когда государство нормально финансировало закупки книг для библиотек. А во всей Европе книгоиздательство как раз держится на библиотечной отрасли. Это как два звена, которые не могут жить друг без друга. К удивлению, в Украине — могут", — с иронией говорит редактор.



Несмотря на войну, в нашей стране до сих пор беспрепятственно работает контрабанда и контрафакт печати. Пока что пиратам ничто не препятствует.

"В Украине до сих пор печатают книги, которые выходят в москве уже во время войны. Они печатаются украинскими пиратами и реализуются здесь. Это подтверждение того, что у преступника нет национальности. Если человек не понимает, что тиражирует книги агрессора, он должен отвечать перед законом. Мы уверены, что продержимся до конца, но дальше роль государства", — заключил Александр Красовицкий.

Напомним, Министерство культуры выделило почти четверть миллиона гривен на печать книги одесского ученого. Книга "10 разговоров о давней истории Украины" получила финансирование как победитель национального конкурса.