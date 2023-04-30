Юрист пояснив, хто може затримати мобілізованого для встановлення даних

Військком видає повістку. Фото: УНІАН

Дедалі частіше з'являються скандали навколо мобілізації про те, що людину силоміць забирають до військкомату одразу після отримання повістки. В Одесі навіть є випадки, коли у мобілізованого вилучали особисті речі та засоби зв'язку.

Про те, чи мають право співробітники ТЦК затримувати людину, Новини.LIVE розповів правозахисник Ігор Шавров.

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За його словами, до центру комплектації доставити людину можуть тільки правоохоронці для встановлення її особистості. Тому слідчі ДБР повинні провести розслідування та розібратися, хто порушив закон у певному конкретному випадку.

"Кожен повинен усвідомлювати, що він робить, бо накази мають відповідати дійсності, а не бажанню окремих осіб вислужитися", — наголошує юрист.

Також він зазначив, що ніхто не має права і не може забирати особисті речі військовозобов'язаного, бо це є складом кримінального правопорушення.

"Вилучення особистих речей — ознака кримінального правопорушення, тому, якщо родичам відомі такі факти, тоді треба звертатися до ДБР і надавати розголосу таким ситуаціям. Ми вже бачили, як спікери командування визнавали факти перегину на місцях. Відповідно, за такими фактами надалі проводиться службове розслідування та роз'яснення для представників ТЦК як правильно себе поводити", — додає Ігор Шавров.

Нагадаємо, з травня Україні посилюється загальна мобілізація. Повістки отримають усі громадяни, які придатні до військової служби або перебувають у запасі. Першочергово під час мобілізації призиватимуться військовозобов’язані за конкретними військово-обліковими спеціальностями, а також особи з хорошим станом здоров’я.