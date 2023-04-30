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Могут ли в военкоматы доставлять силой: объяснение одесского юриста

30 апреля 2023 14:10
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия
Юрист объяснил, кто может задержать мобилизованного для установки данных
Военный выдает повестку. Фото: УНИАН
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасия

Все чаще появляются скандалы вокруг мобилизации о том, что человека насильно забирают в военкомат сразу после получения повестки. В Одессе даже есть случаи, когда у мобилизованного изымали личные вещи и средства связи.

О том, имеют ли право сотрудники ТЦК задерживать человека, Новини.LIVE рассказал правозащитник Игорь Шавров.

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По его словам, в центр комплектации доставить человека могут только правоохранители для установления его личности. Поэтому следователи ГБР должны провести расследование и разобраться, кто нарушил закон в определенном конкретном случае.

"Каждый должен осознавать, что он делает, потому что приказы должны соответствовать действительности, а не желанию отдельных лиц выслужиться", — отмечает юрист.

Также он отметил, что никто не имеет права и не может забирать личные вещи военнообязанного, потому что это состав уголовного правонарушения.

"Извлечение личных вещей — признак уголовного правонарушения, поэтому, если родственникам известны такие факты, тогда нужно обращаться в ГБР и оглашать такие ситуации. Мы уже видели, как спикеры командования признавали факты перегиба на местах. Соответственно, по таким фактам в дальнейшем проводится служебное расследование и разъяснения для представителей ТЦК как правильно себя вести", — добавляет Игорь Шавров.

Напомним, с мая Украине усиливается всеобщая мобилизация. Повестки получат все граждане, пригодные к военной службе или находящиеся в запасе. В первую очередь во время мобилизации будут призываться военнообязанные по конкретным военно-учетным специальностям, а также лица с хорошим состоянием здоровья.

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