Книжки російською в українських бібліотеках: думки розділилася.

Думки громадян розділились

Після аудиту книг у публічних бібліотеках з’ясувалось, що кількість книг російською складала 44% від загального фонду. Решта видань українською та мовами Європейського союзу.

Чи потрібні нашим бібліотеками книжки російською, кореспондентка Новини.LIVE дізнавалась думки одеситів.

Нам потрібна українізація

Думка одеської молоді категорична, але зупиняється на тому, що громадянам варто перейти спершу на спілкування українською. Після цього можна говорити й про книжки, запевняє нас одеситка Олена.

"Нам треба швидше позбавлятися від всього російського. В нас є власна культура, письменники, які мають популяризуватися. Варто всім переходити, я вже давно перейшла і мені зручно, я вже не повернусь до російської мови навіть в читанні", — відповіла дівчина.

"Я вважаю, непотрібні книжки російською, тому що ми воюємо з росією. Нам треба українізацію проводити", — відмітили одесити Ігор та Христина.

"Я, звісно, розмовляю російською, але вважаю що російськомовні книжки нам не потрібні. Бо нащо їхню культуру насаджати нам? Вони ж не вчать наших поетів", — додала Наталя.

Російськомовна книжка зникатиме поступово

Частина одеситів впевнена, що переклади російською будуть відходити у вічність поступово, без зовнішнього тиску. Дехто наголосив на тому, що й українські автори, які пишуть мовою ворога мають обдумати концепцію своєї роботи.

"Хай вони залишаються, просто воно само буде відокремлюватись. Як зараз з населенням України: хтось розмовляє російською, але з часом вони перейдуть на українську. Це питання часу. Стосовно українських авторів, які пишуть російською, то вони мають зрозуміти, що росія нам не друг, не товариш, не брат. Вони писатимуть українською, як це зрозуміють", — впевнений Максим.

"Нам, в принципі, вистачає української мови, ми розуміємось. Я думаю, що цього достатньо для дітей. Хай краще зараз популяризують нашу українську мову. Якщо ми в Україні, то все можна передати українською, так що це не проблема", — розповіли Ірина та Марія:

Українською нецікаво

Деякі одесити зізнаються, що читають книжки російською, бо зручно. Переходити не наважуються, бо виклад твору українською не такий захопливий.

"На жаль, я сама читаю російською, бо українською якось нецікаво. Не читається і все. Я пробувала, не йдуть. На жаль, а хотілось би, дуже.Проблема в менталітеті", — зізнається одеситка Ганна.

"Якщо людина знайшла свого автора, яка різниця, якою мовою це написано. Їй цікавий виклад, суть та сюжет книги. От я можу читати українською, бо в інституті вивчала філологію різних мов і просто вибираю своїх авторів", — розповіла Наталя.

Не треба потурати ворогу

Пролунала така думка від одеситів, що не варто "підігравати" ворогу забороною книжок російською. Адже головне не те, якою мовою, головне сенс твору, впевнений Роман.

"Сама росія напала на Україну з тієї причини, що у нас притискають росію і російську мову. А насправді в Україні це не відбувалося. Якось безглуздо потурати росії й доводити, що ми нічого крім українського не поважаємо. Важлива не мова, якою написано твір, а думка. Якщо автор писатиме українською, вихваляючи фашистів, вбивства і так далі, то ми його не підтримуватимемо. А якщо автор писатиме російською, але підтримуватиме мир і добро у світі і саму Україну, то саме його українці підтримують”, — розповів хлопець.