Ми в соцмережах:

Регіони
Київ Одеса Харків
Розділи
Київ Одеса Харків
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Чи потрібні українським книгарням книжки російською мовою: думка одеситів arrow

Чи потрібні українським книгарням книжки російською мовою: думка одеситів

11 лютого 2023 18:00
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук
Книжки російською в українських бібліотеках: думки розділилася.
Думки громадян розділились
anastasyya-pyvovarchuk.jpeg - Анастасія Пивоварчук

Після аудиту книг у публічних бібліотеках з’ясувалось, що кількість книг російською складала 44% від загального фонду. Решта видань українською та мовами  Європейського союзу.

Чи потрібні нашим бібліотеками книжки російською, кореспондентка Новини.LIVE дізнавалась думки одеситів. 

Читайте також:

Нам потрібна українізація

Думка одеської молоді категорична, але зупиняється на тому, що громадянам варто перейти спершу на спілкування українською. Після цього можна говорити й про книжки, запевняє нас одеситка Олена.

"Нам треба швидше позбавлятися від всього російського. В нас є власна культура, письменники, які мають популяризуватися. Варто всім переходити, я вже давно перейшла і мені зручно, я вже не повернусь до російської мови навіть в читанні", — відповіла дівчина.

"Я вважаю, непотрібні книжки російською, тому що ми воюємо з росією. Нам треба українізацію проводити", — відмітили одесити Ігор та Христина.

"Я, звісно, розмовляю російською, але вважаю що російськомовні книжки нам не потрібні. Бо нащо їхню культуру насаджати нам? Вони ж не вчать наших поетів", — додала Наталя.

Російськомовна книжка зникатиме поступово

Частина одеситів впевнена, що переклади російською будуть відходити у вічність поступово, без зовнішнього тиску. Дехто  наголосив на тому, що й українські автори, які пишуть мовою ворога мають обдумати концепцію своєї роботи.

"Хай вони залишаються, просто воно само буде відокремлюватись. Як зараз з населенням України: хтось розмовляє російською, але з часом вони перейдуть на українську. Це питання часу. Стосовно українських авторів, які пишуть російською, то вони мають зрозуміти, що росія нам не друг, не товариш, не брат. Вони писатимуть українською, як це зрозуміють", — впевнений Максим.

"Нам, в принципі, вистачає української мови, ми розуміємось. Я думаю, що цього достатньо для дітей. Хай краще зараз популяризують нашу українську мову. Якщо ми в Україні, то все можна передати українською, так що це не проблема", — розповіли  Ірина та Марія: 

Українською нецікаво

Деякі одесити зізнаються, що читають книжки російською, бо зручно. Переходити не наважуються, бо виклад твору українською не такий захопливий. 

"На жаль, я сама читаю російською, бо українською якось нецікаво. Не читається і все. Я пробувала, не йдуть. На жаль, а хотілось би, дуже.Проблема в менталітеті", — зізнається одеситка Ганна. 

"Якщо людина знайшла свого автора, яка різниця, якою мовою це написано. Їй цікавий виклад, суть та сюжет книги. От я можу читати українською, бо в інституті вивчала філологію різних мов і просто вибираю своїх авторів", — розповіла Наталя. 

Не треба потурати ворогу

Пролунала така думка від одеситів, що не варто "підігравати" ворогу забороною книжок російською. Адже головне не те, якою мовою, головне сенс твору, впевнений Роман. 

"Сама росія напала на Україну з тієї причини, що у нас притискають росію і російську мову.  А насправді в Україні це не відбувалося. Якось безглуздо потурати росії й доводити, що ми нічого крім українського не поважаємо. Важлива не мова, якою написано твір, а думка. Якщо автор писатиме українською, вихваляючи фашистів, вбивства і так далі, то ми його не підтримуватимемо. А якщо автор писатиме російською, але підтримуватиме мир і добро у світі  і саму Україну, то саме його українці підтримують”, — розповів хлопець. 

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

05:10 Лікарі назвали ранковий симптом раку: його багато хто ігнорує

Ексклюзив

13:30 Безпечне сховище: чому у квартирі спокійніше, ніж у старому підвалі чи погребі

Новина з фото

04:10 Чим закінчилася перша у світі пересадка голови

05:40 Три симптоми на шкірі вказують на проблеми з печінкою

Новина з фото

05:52 Найхудіша жінка на планеті: як вона виглядала та скільки важила

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

02:50 Дві ознаки на обличчі, що вказують на небезпечний для життя стан

09:40 До чого сниться вагітність: тлумачення снів, загальне значення і думка психологів

Новина з фото

17:59 Мінус десять кілограмів: Олена Зеленська поділилася секретом свого схуднення

Новина з фото

06:30 Їх просто не впізнати: актриси серіалу "Татусеві доньки" виросли та кардинально змінилися. Як виглядають через 15 років

03:10 8 речей, які в 2022 році різко втратять свою популярність

23:57 Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові: є указ

23:50 NaVi завершили престижний турнір IEM з кіберспорту в Катовіце у ТОП-4

23:36 РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов

23:30 Поляки почали гірше ставитися до українських біженців

Термінова новина

23:29 Окупанти обстрілюють Харків: повідомляють про сильні вибухи

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

23:12 Землетрус у Туреччині та Сирії: кількість жертв перевищила 25 тис. осіб

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

22:48 Прем'єр Грузії звинувачує Україну в намірі перекинути війну на їхню територію

22:22 Зеленський звільнив заступника Нацгвардії Руслана Дзюбу: деталі

Новина з фото

22:05 Олександр Гвоздик хоче забрати чемпіонські пояси росіян Артура Бетербієва та Дмитра Бівола

Новина з відео

23:00 Мадридський "Реал" виграв Клубний чемпіонат світу: як зіграв Лунін

Новина з відео

21:10 Тренер "Арсенала" Артета оцінив гру з "Брентфордом": Зінченко міг принести три очки

Новина з відео

19:45 Зважування перед боєм Вихриста: які шанси в українця на перемогу

Новина з відео

18:20 Зеленський анонсував нові кроки РНБО у захисті України від тих, хто працював на рф

Новина з відео

18:00 Гороскоп на 12 лютого: Дівам — нові знання, Водоліям — самоаналіз

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Новина з відео

17:48 Могилевська переспівала свій хіт "Любила" українською: кому присвятила нову версію

Новина з відео

16:58 На Київщині чоловік напав на продавчиню магазину: його затримали з рюкзаком гранат

Новина з відео

16:36 В Україні вшановують пам'ять загиблих внаслідок землетрусу в Туреччині

Новина з відео

14:45 У Туреччині дрон зафіксував гігантську тріщину після потужного землетрусу

Новина з відео

14:28 Росіяни вимкнули інтернет на окупованих територіях Луганщини, — Гайдай

18:00 Знайдено новий спосіб перенаправляти удари блискавок — і це лазери

Ексклюзив

08:00 Російське вторгнення в Україну: тиждень 50-й. Ворожих морпіхів розгромили

Ексклюзив

18:05 Росія продовжить ракетні атаки щонайменше до весни: подробиці потужного удару за 10 лютого

Ексклюзив

18:00 "Будуть зміни в Кабміні, скандали з посадовцями та депутатами": політконсультант Владислав Станков про корупцію

09:14 Наскільки у Харкові за рік подешевшало житло

Читайте наш Telegram. Підписуйтесь на наш канал!

Ексклюзив

08:00 Довга дорога до справедливості: чи зможе Україна отримати від росії компенсацію за війну

Ексклюзив

21:49 Потужне турне Зеленського в ЄС: підсумки візиту і зустрічей із найвпливовішими політиками

Ексклюзив

18:00 Яку зброю та авіацію Україна може отримати від Великої Британії: думка експерта

17:19 США сигналізують про довгострокову підтримку України

Ексклюзив

17:10 І нагодують, й обігріють: пічки-буржуйки від одеських волонтерів, які розроблено для передової

Актуальне по темі

None 11 Лютий 23:56

Зеленський створив військову адміністрацію у Чернігові: є указ

None 11 Лютий 21:41

NaVi завершили престижний турнір IEM з кіберспорту в Катовіце у ТОП-4

None 11 Лютий 23:34

РФ почала свій великий наступ, але є великі проблеми, — Данілов

None 11 Лютий 23:30

Поляки почали гірше ставитися до українських біженців

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Допомогти розвивати CHILDREN HUB