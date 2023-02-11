Книги на русском в украинских библиотеках: мнения разделилась.

Мнения граждан разделились

После аудита книг в публичных библиотеках выяснилось, что количество книг на русском составляло 44% от общего фонда. Остальные издания на украинском и языках Европейского союза.

Нужны ли нашим библиотеками книги на русском, корреспондентка Новини.LIVE узнавала мнения одесситов.

Нам нужна украинизация

Мнение одесской молодежи категорична, но останавливается на том, что гражданам следует перейти сначала на общение на украинском. После этого можно говорить и о книгах, уверяет нас одесситка Елена.

"Нам нужно быстрее избавляться от всего русского. У нас есть собственная культура, писатели, которые должны популяризироваться. Стоит всем переходить, я уже давно перешла и мне удобно, я уже не вернусь к русскому языку даже в чтении", — ответила девушка.

"Я считаю, не нужны книги на русском, потому что мы воюем с россией. Нам нужно украинизацию проводить", — отметили одесситы Игорь и Кристина.

"Я, конечно, говорю по-русски, но считаю, что русскоязычные книги нам не нужны. Зачем их культуру насаждать нам? Они же не учат наших поэтов", — добавила Наталья.

Русскоязычная книга будет исчезать постепенно

Часть одесситов уверена, что переводы на русский будут отходить в вечность постепенно, без внешнего давления. Кое-кто отметил, что и украинские авторы, пишущие на языке врага, должны обдумать концепцию своей работы.

"Пусть они остаются, просто оно само будет отделяться. Как сейчас с населением Украины: кто-то разговаривает на русском, но со временем они перейдут на украинский. Это вопрос времени. Что касается украинских авторов, которые пишут на русском, то они должны понять, что россия нам ни друг, ни товарищ, ни брат. Они будут писать на украинском, как это поймут", — уверен Максим.

"Нам, в принципе, хватает украинского языка, мы понимаем. Я думаю, что этого достаточно для детей. Пусть лучше сейчас популяризируют наш украинский язык. Если мы в Украине, то все можно передать на украинском, так что это не проблема", — рассказали Ирина и Мария.

Украинский неинтересно

Некоторые одесситы признаются, что читают книги на русском, потому что удобно. Переходить не решаются, потому что изложение произведения на украинском не так увлекательно.

"К сожалению, я сама читаю на русском, потому что на украинском как-то неинтересно. Не читается и все. Я пробовала, не идут. К сожалению, а хотелось бы, очень. Проблема в менталитете", — признается одесситка Анна.

"Если человек нашел своего автора, какая разница, на каком языке это написано. Ей интересное изложение, сущность и сюжет книги. Вот я могу читать на украинском, потому что в институте изучала филологию разных языков и просто выбираю своих авторов", — рассказала Наталья.

Не надо потакать врагу

Прозвучало такое мнение от одесситов, что не стоит "подыгрывать" врагу запретом книг на русском. Ведь главное не то, на каком языке, главное смысл произведения, уверен Роман.

"Сама россия напала на Украину по той причине, что у нас прижимают россию и русский язык. А на самом деле в Украине это не происходило. Как-то бессмысленно потакать россии и доказывать, что мы ничего кроме украинского не уважаем. Важен не язык, на котором написано произведение, а мнение: "Если автор будет писать на украинском, восхваляя фашистов, убийства и так далее, то мы его не будем поддерживать. А если автор будет писать на русском, но будет поддерживать мир и добро в мире и саму Украину, то именно его украинцы поддерживают", — рассказал парень.