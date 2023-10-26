Вже в цю неділю мали відбутися переобрання у Верховну Раду України — думка одеситів щодо необхідності виборів під час війни

Виборці на дільниці. Фото: Чузавков Сергій УНІАН

Чергові парламентські вибори згідно з Конституцією України мали б відбутися вже цієї неділі, 29 жовтня. От тільки через воєнний стан провести їх неможливо. Таким чином народні депутати 9-го скликання затримаються у стінах Верховної Ради. Обирати тих, хто представлятиме наші інтереси на законодавчому рівні, українці будуть уже восени наступного року за умови, що закінчиться війна або Президент передчасно не розпустить парламент.

Журналісти Новини.LIVE вирішили поцікавитися в одеситів, чи необхідно взагалі проводити вибори в Україні, поки триває війна.

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Не на часі

Враховуючи ситуацію, яка наразі існує в Україні, то проводити вибори та закладати на це певний бюджет недоцільно. Одесити зізнаються, що під час війни потрібно звернути увагу на інші речі, а зовсім не на тендери та вибори.

"Ні й ще раз ні, війна в країні, люди ж виступають проти виділення коштів не на війну, а на ремонти всякі — це теж неправильно", — каже мешканець Одеси Станіслав.

Мешканець Одеси Станіслав про вибори. Фото: Новини.LIVE

"Якщо чесно, я не дуже знаю, чи потрібне це, але мені здається, що ні. Це зараз не на часі", — зізнається одеситка Віталіна.

Зараз вибори не на часі, — Віталіна. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки одеситка Ольга. Жінка каже, що люди зараз повністю сконцентровані на допомозі військовим. Їм зараз не до парламентських або президентських виборів. Наразі політичні питання такого характеру неактуальні.

"Навіть важко сказати, скоріше ні. Не знаю, чи змінить це щось у країні. Взагалі умови не ті, люди не про те думають. Люди зараз зосередженні на війні", — каже одеситка Ольга.

Зараз не ті умови для виборів. Фото: Новини.LIVE

Вибори нічого не дають

Інша частина опитаних одеситів стверджує, що такі рішення зараз не потрібні країні. Тим більше, що складно визначити правомірність таких виборів. Адже є області, де провести їх просто неможливо.

"Я думаю, наразі це недоречно поки що. Поки у нас триває війна і є частина окупованих земель, де люди не можуть віддати голос. Ну і зараз не до цього", — акцентує мешканка Одеси Олена.

Одеситка Олена про недоцільність виборів. Фото: Новини.LIVE

Одеситка Мирослава також погоджується, що зараз це нічого не змінить. Щоправда, жінка настільки обурена владою, що, на її думку, можновладці все одно будуть далекі від народу.

"Я не знаю, мені здається, їх взагалі не треба проводити, бо не важливо, які будуть кандидати. Все одно все буде через одне місце. Тому не важливо, це буде сьогодні, завтра чи через 3 роки", — з обуренням каже одеситка Мирослава.

Наша влада викликає обурення, — Мирослава. Фото: Новини.LIVE

Потрібні зміни

Однак зміни — це рух до трансформацій, і рано чи пізно вони мають бути задля розвитку країни та людей. Так, деякі мешканці Одеси зізнаються, що Україні потрібні вибори, щоб ситуація в країні почала змінюватися та перемога була якомога скоріше.

"Я вважаю, що потрібні, тому що минув термін і, можливо, потрібно щось змінити в країні. Через те, що це завжди відбувається протягом кожних пʼяти років", — висловлює свою думку одеситка Інна.

Вибори потрібні, — одеситка Інна. Фото: Новини.LIVE

"Хочеться, щоб війна вже швидше закінчилася. На мою думку, хіба що це покращить наш стан. Якщо це зробить так, що ми вийдемо з війни переможцями. Але якщо це тільки погіршить стан, то краще акцентувати на тому, що наразі потрібно", — каже мешканка Одеси Дарʼя.

Мешканка Одеси Дар'я. Фото: Новини.LIVE

Думки одеситів щодо можливих парламентських виборів розділилася. Хоча є одне, у чому всі мешканці міста солідарні, — це єдине бажання та прагнення перемогти у війні, а потім уже й з народними обранцями можна вирішувати питання.