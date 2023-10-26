Уже в это воскресенье должно было пройти переизбрание в Верховную Раду Украины — мнение одесситов о необходимости выборов во время войны

Избиратели на участке. Фото: Чузавков Сергей УНИАН

Очередные парламентские выборы, согласно Конституции Украины, должны были состояться уже в это воскресень, 29 октября. Вот только из-за военного положения провести их невозможно. Таким образом, народные депутаты 9-го созыва задержатся в стенах Верховной Рады. Украинцы будут выбирать тех, кто представит их интересы на законодательном уровне, уже осенью следующего года при условии, что война закончится или Президент преждевременно не распустит парламент.

Журналисты Новини.LIVE решили поинтересоваться у одесситов, необходимо ли вообще проводить выборы в Украине, пока идет война.

Читайте также:

Не ко времени

Учитывая ситуацию, которая сейчас существует в Украине, проводить выборы и закладывать на это определенный бюджет нецелесообразно. Одесситы признаются, что во время войны следует обратить внимание на другие вещи, а вовсе не на тендеры и выборы.

"Нет и еще раз нет, война в стране, ведь люди выступают против выделения средств не на войну, а на ремонты всякие — это тоже неправильно", — говорит житель Одессы Станислав.

Житель Одессы Станислав о выборах. Фото: Новини.LIVE

"Если честно, я не очень знаю, нужно ли это, но мне кажется, что нет. Это сейчас не ко времени", — признается одесситка Виталина.

Сейчас выборы не ко времени, — Виталина. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения одесситка Ольга. Женщина говорит, что люди сейчас полностью сконцентрированы на помощи военным. Им сейчас не до парламентских или президентских выборов. Политические вопросы такого характера неактуальны.

"Даже трудно сказать, скорее нет. Не знаю, изменит ли это что-то в стране. Вообще, условия не те, люди не о том думают. Люди сейчас сосредоточены на войне", — говорит одесситка Ольга.

Сейчас не те условия для выборов. Фото: Новини.LIVE

Выборы ничего не дают

Другая часть опрошенных одесситов утверждает, что такие решения сейчас не нужны стране. Тем более что сложно определить правомерность таких выборов. Есть ведь области, где провести их просто невозможно.

"Я думаю, пока это неуместно. Пока у нас идет война и есть часть оккупированных земель, где люди не могут отдать голос. Ну и сейчас не до этого", — акцентирует жительница Одессы Елена.

Одесситка Елена о нецелесообразности выборов. Фото: Новини.LIVE

Одесситка Мирослава также соглашается, что сейчас ничего не изменится. Правда, женщина настолько возмущена властью, что, по ее мнению, власти все равно будут далеки от народа.

"Я не знаю, мне кажется их вообще не нужно проводить, потому что неважно, какие будут кандидаты. Все равно все будет через одно место. Поэтому неважно, это будет сегодня, завтра или через 3 года", — с возмущением говорит одесситка Мирослава.

Наша власть вызывает возмущение, — Мирослава. Фото: Новини.LIVE

Требуются изменения

Однако изменения — это движение к трансформациям, и рано или поздно они должны быть для развития страны и людей. Так, некоторые жители Одессы признаются, что Украине нужны выборы, чтобы ситуация в стране начала меняться и победа была как можно скорее.

"Я считаю, что нужны, потому что пришел срок и, возможно, нужно что-то изменить в стране. Из-за того, что это всегда происходит в течение каждых пяти лет", — высказывает свое мнение одесситка Инна.

Выборы нужны, — одесситка Инна. Фото: Новини.LIVE

"Хочется, чтобы война уже скорее закончилась. По моему мнению, разве что если это улучшит наше состояние. Если это сделает так, что мы выйдем из войны победителями. Но если это только ухудшит состояние, то лучше акцентировать на том, что сейчас нужно", — говорит жительница Одессы Дарья.

Жительница Одессы Дарья. Фото: Новини.LIVE

Мнение одесситов о возможных парламентских выборах разделилось. Хотя есть одно, в чем все жители города солидарны, — это единственное желание и стремление победить в войне, а потом уже и с народными избранниками можно решать вопросы.