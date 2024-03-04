Чи варто поспішити з виїздом з Одещини — ситуація на КПП Молдови та Румунії в понеділок

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

Затори на трасі Одеса — Рені станом на ранок, 4 березня, спостерігаються на декількох ділянках. До КПП Паланка наразі спостерігаються незначні скупчення машин, але це несуттєво вплине на загальний час подорожі. На півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії проїзд не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор біля КПП, що у межах Нижньодністровського природного парку. Ця ділянка на картах позначена червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 6 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні близько чотирьох годин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Вартість пального оновилась упродовж останньої доби. Станом на понеділок, 4 березня, ціни на бензин, дизельне пальне та автогаз залишились на рівні попереднього дня.

Нагадаємо, що, за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з 1 березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

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