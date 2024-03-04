Стоит ли поспешить с выездом из Одесчины — ситуация на КПП Молдовы и Румынии в понедельник

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

Пробки на трассе Одесса — Рени по состоянию на утро, 4 марта, наблюдаются на нескольких участках. К КПП Паланка наблюдаются незначительные скопления машин, но это несущественно повлияет на общее время путешествия. На юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию проезд не затруднен.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка возле КПП, которая образовалась в пределах Нижнеднестровского природного парка. Этот участок на картах обозначен красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 6 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня около четырех часов.

Пробки на Орловку. Фото: скриншот

Цены на горючее

Стоимость горючего обновилась за последние сутки. На понедельник, 4 марта, цены на бензин, дизельное топливо и автогаз остались на уровне предыдущего дня.

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

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Мы также писали о том, что в течение двух лет полномасштабной войны украинские предприниматели выявили высокий уровень ответственности и социальной активности, предоставляя значительные финансовые пожертвования потребностям Вооруженных сил Украины. Сети АЗС также активно помогают нашим военным в течение этого времени.