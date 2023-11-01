Чи потрібно українцям вступати в європейську спільноту — думка одеситів щодо вступу в ЄС

Одесити прогулюються Приморським бульваром. Фото: Новини.LIVE

Ще у 2014 році українці взяли курс на приєднання до Європейського союзу — згідно з опитуванням, "за" виступало понад 50 відсотків. Минулого року ми отримали статус кандидата на вступ до ЄС. А ось для наступного кроку Україні необхідно виконати низку вимог, головними з яких є реформа судової системи, правоохоронної системи, а також боротьба з корупцією.

До дня створення Європейського союзу журналісти Новини.LIVE запитали в одеситів, чи хочуть вони до ЄС та що, на їх думку, може стати на заваді.

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"За" та "проти" вступу

Переговори про вступ до ЄС мають розпочатися у грудні. Хоча за словами чиновників, виконати всі сім рекомендацій на 100% не вдасться. Своєю чергою одесити на другому році війни більше дотримуються думки, що нам потрібно підіймати свою власну країну.

"Скоріше не хочу, Україна має бути незалежною державою. Ми все маємо для того, щоб бути самостійними", — каже одеситка Вікторія.

Одеситка Вікторія з подругою. Фото: Новини.LIVE

"Мені головне, щоб в Україні було добре. А якщо чесно, все одно — в ЄС чи не в ЄС. Мені головне, щоб наша країна процвітала і була самодостатня і ні від кого не залежала", — зізнається одеситка Марина.

Одеситка Марина разом з донькою. Фото: Новини.LIVE

Такої ж думки Іван. Чоловік обурений тим, що всі прагнуть їхати кудись замість того, щоб будувати майбутнє у своїй власній державі. Одесит зізнається, що його все влаштовує, а всі нововведення, які принесе ЄС, йому не до вподоби.

"Я не хочу туди, що там хорошого? Мене і тут все влаштовує. Що зміниться, якщо ми туди вступимо? Що нам тут не вистачає? Все ж є, слава Богу", — каже одесит Іван.

Одесит Іван проти вступу в ЄС. Фото: Новини.LIVE

Протилежну думку має одеситка Ірина. Жінка з дітьми виїхала за кордон уже під час війни. Спочатку мешкали в Іспанії, потім переїхали до Великобританії. Ірина щиро вірить, що вступ до Європейського союзу піде на користь нашій державі.

"Так, там більше можливостей для того, щоб проявити себе. Більше можливостей думати відкрито, а не вузьконаправлено. Там можна проявляти свої найкращі якості", — каже одеситка Ірина.

Одеситка Ірина вірить, що ЄС піде на користь Україні. Фото: Новини.LIVE

Що нам заважає

Однак вступ до Європейського союзу наразі під великим питанням. Адже є певна низка вимог, які Україна ще не виконала, і чи зможе це зробити — поки що не зрозуміло. Адже все ускладнюється російською агресією та воєнним станом. Також одесити зазначають, що з таким рівнем корупції, як у нас, в Європі нас точно не чекають.

"Наша корупція та те, що ми ухиляємося від сплати податків. Це є великою проблемою на цей момент. Наші великі дяді, які сидять у великих кабінетах і не дбають про народ. Ви самі бачите ситуацію" — стурбовано каже одеситка Наталя.

Одеситка Наталя про корупцію в Україні. Фото: Новини.LIVE

Думки одеситів щодо вступу в Європейський союз розділилися, але більша частина опитаних мешканців просто хочуть жити у вільній та квітучій державі. Вони вірять, що цього можна досягнути й без вступу в ЄС. Головне, аби було бажання як в українців, так і в чиновників.