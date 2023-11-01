Нужно ли украинцам вступать в европейское сообщество — мнение одесситов о вступлении в ЕС

Одесситы ходят по Приморскому бульвару. Фото: Новини.LIVE

Еще в 2014 году украинцы взяли курс на присоединение к Европейскому союзу — согласно опросу, "за" выступало более чем 50 процентов. В прошлом году мы получили статус кандидата на вступление в ЕС, а вот для следующего шага Украине необходимо выполнить ряд требований, главными из которых является реформа судебной системы, правоохранительной системы, а также борьба с коррупцией.

Ко дню создания Европейского союза журналисты Новини.LIVE спросили у одесситов, хотят ли они в ЕС и что, по их мнению, может помешать.

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"За" и "против" вступления

Переговоры о вступлении в ЕС должны начаться в декабре. Хотя, по словам чиновников, выполнить все семь рекомендаций на 100% не удастся. В свою очередь одесситы на втором году войны больше придерживаются мнения, что нам нужно поднимать свою собственную страну.

"Скорее не хочу, Украина должна быть независимым государством. Мы все имеем для того, чтобы быть самостоятельными", — говорит одесситка Виктория.

Одесситка Виктория с подругой. Фото: Новини.LIVE

"Мне главное, чтобы в Украине было хорошо, а если честно, все равно — в ЕС или не в ЕС. Мне главное, чтобы наша страна процветала и была самодостаточной и ни от кого не зависела", — признается одесситка Марина.

Одесситка Марина вместе с дочерью. Фото: Новини.LIVE

Такого же мнения Иван. Человек возмущен тем, что все стремятся ехать куда-то вместо того, чтобы строить будущее в своей стране. Одессит признается, что его все устраивает, а все нововведения, которые принесет ЕС, ему не по душе.

"Я не хочу туда, что там хорошего? Меня и здесь все устраивает. Что изменится, если мы туда вступим? Что нам здесь не хватает? Все есть, и слава Богу", — говорит одессит Иван.

Одессит Иван против вступления в ЕС. Фото: Новини.LIVE

Противоположное мнение имеет одесситка Ирина. Женщина с детьми уехала за границу уже во время войны. Сначала жили в Испании, затем переехали в Великобританию. Ирина искренне верит, что вступление в Европейский союз пойдет на пользу нашему государству.

"Да, там больше возможностей для того, чтобы проявить себя. Больше возможностей думать открыто, а не узконаправленно. Там можно проявлять свои лучшие качества", — говорит одесситка Ирина.

Одесситка Ирина верит, что ЕС пойдет на пользу Украине. Фото: Новини.LIVE

Что нам мешает

Однако вступление в Европейский союз сейчас под большим вопросом. Ведь есть ряд требований, которые Украина еще не выполнила, и сможет ли это сделать — пока не понятно. Ведь все усложняется российской агрессией и военным положением. Также одесситы отмечают, что с таким уровнем коррупции, как у нас, в Европе нас точно не ждут.

"Наша коррупция и то, что мы уклоняемся от уплаты налогов. Это большая проблема на данный момент. Наши большие дяди, которые сидят в больших кабинетах и не заботятся о народе. Вы сами видите ситуацию", — говорит одесситка Наталья.

Одесситка Наталья о коррупции в Украине. Фото: Новини.LIVE

Мнения одесситов о вступлении в Европейский союз разделились, но большая часть опрошенных жителей просто хотят жить в свободном и процветающем государстве. Они верят, что этого можно добиться и без вступления в ЕС. Главное, чтобы было желание как у украинцев, так и у чиновников.