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Чи варто виїжджати з Одеси за кордон зараз — затори на міжнародних трасах

24 березня 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета
Чи варто виїжджати з Одеси за кордон зараз — затори на міжнародних трасах
Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзілова Єлизавета

Станом на ранок неділі, 24 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є незначні затори на декількох ділянках дороги, проте вони не сильно впливатимуть на загальний час подорожі. Рух до держкордону з Румунією не ускладнений.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
 

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Затори у напрямку Паланки

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі села Маяки та у межах  Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами. Також є черга і на пропускному пункті для перетину кордону.  Подорож до Паланки триватиме сьогодні зранку 1 годину та 6 хвилин.

Чи варто виїжджати з Одеси за кордон зараз — затори на міжнародних трасах - фото 1
Дорога до Паланки. Фото: скриншот

Затори у напрямку Старокозачого

На пункті пропуску "Старокозаче" є черги на перетин кордону. Затори можуть досягати декількох кілометрів.

Чи варто виїжджати з Одеси за кордон зараз — затори на міжнародних трасах - фото 2
Затори на Старокозаче. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Зоря, Татарбунари та Ізмаїл. За даними картографічного сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме трохи менше  чотирьох годин. 

Чи варто виїжджати з Одеси за кордон зараз — затори на міжнародних трасах - фото 3
Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на 24 березня вартість бензину залишилась на рівні попереднього дня. Ціни на дизельне пальне та автогаз також не змінилися. Найбільше пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштують на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.

Цікаво водіям

Нагадаємо, ми писали, що вже час задуматися про заміну гуми на автомобілях з зимової на літню. Адже покришки, які призначені для їзди в холодну погоду, стають небезпечними для водія та його пасажирів з настанням тепла.

Ми також розповідали, що означають цифри та літери на шинах авто. Вміння читати надписи на шині є ефективним способом отримати оптимальну безпеку та продуктивність їзди на машині.

Одеса
Молдова
КПП
Румунія
Одеська область
затори
Новини Одеси
автомобіль
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