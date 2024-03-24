Чи варто виїжджати з Одеси за кордон зараз — затори на міжнародних трасах
Станом на ранок неділі, 24 березня, на трасі Одеса — Рені в напрямку молдовського кордону є незначні затори на декількох ділянках дороги, проте вони не сильно впливатимуть на загальний час подорожі. Рух до держкордону з Румунією не ускладнений.
Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.
Затори у напрямку Паланки
Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є великий затор у районі села Маяки та у межах Нижньодністровського національного природного парку. Ці ділянки на карті позначені червоним та помаранчевим кольорами. Також є черга і на пропускному пункті для перетину кордону. Подорож до Паланки триватиме сьогодні зранку 1 годину та 6 хвилин.
Затори у напрямку Старокозачого
На пункті пропуску "Старокозаче" є черги на перетин кордону. Затори можуть досягати декількох кілометрів.
Затори на Орлівку
На міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області зафіксовано одразу декілька скупчень машин. Так, затори спостерігаються у межах населених пунктів Зоря, Татарбунари та Ізмаїл. За даними картографічного сервісу, загальний час подорожі до румунського кордону становитиме трохи менше чотирьох годин.
Ціни на пальне
Станом на 24 березня вартість бензину залишилась на рівні попереднього дня. Ціни на дизельне пальне та автогаз також не змінилися. Найбільше пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштують на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л та 58,99 грн/л відповідно.
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