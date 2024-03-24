Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Стоит ли выезжать из Одессы за границу сейчас — пробки на международных трассах arrow

Стоит ли выезжать из Одессы за границу сейчас — пробки на международных трассах

24 марта 2024 10:15
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Стоит ли выезжать из Одессы за границу сейчас — пробки на международных трассах
Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

По состоянию на утро воскресенья, 24 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы есть незначительные пробки на нескольких участках дороги, однако они не будут сильно влиять на общее время путешествия. Движение к госгранице с Румынией не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

Читайте также:

Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в районе села Маяки и в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на карте обозначены красным и оранжевым цветами. Также есть очередь и на пропускном пункте для пересечения границы. Путешествие в Паланку продлится сегодня утром 1 час и 6 минут.

Стоит ли выезжать из Одессы за границу сейчас — пробки на международных трассах - фото 1
Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" есть очереди на пересечение границы. Пробки могут достигать нескольких километров.

Стоит ли выезжать из Одессы за границу сейчас — пробки на международных трассах - фото 2
Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Заря, Татарбунары и Измаил. По данным картографического сервиса, общее время путешествия на румынскую границу составит чуть менее четырех часов.

Стоит ли выезжать из Одессы за границу сейчас — пробки на международных трассах - фото 3
Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 24 марта стоимость бензина осталась на уровне предыдущего дня. Цены на дизельное горючее и автогаз также не изменились. Больше всего топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоят на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

Интересно водителям

Напомним, мы писали, что уже пора задуматься о замене резины на автомобилях с зимней на летнюю. Ведь покрышки, предназначенные для езды в холодную погоду, становятся опасными для водителя и его пассажиров с наступлением тепла.

Мы также рассказывали, что означают цифры и буквы на шинах авто. Умение читать надписи на шине – эффективный способ получить оптимальную безопасность и производительность езды на машине.

Одесса
Молдова
КПП
Румыния
Одесская область
пробки
Новости Одессы
автомобиль
очереди

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
Новость с видео

19:30 Тихий убийца на подоконнике — какое растение нельзя держать в спальне

15 марта 2024

21:24 Новые категории украинцев обяжут стать на военный учет — кого коснется

12 марта 2024

08:45 Лунин нашел новый клуб — готовится трансфер

17 марта 2024

02:01 Тарас Чмут ответил, сколько стоит один выстрел Patriot

14 марта 2024

09:19 Роналду решил вернуться в Европу для трансфера в известный клуб

16 марта 2024

12:19 Третья штурмовая бригада ищет новых бойцов — что предлагают

11 марта 2024

00:11 В Раде заявили, что Украина исчерпала свои финансовые ресурсы

22 марта 2024
Новость с фото

03:03 Чем следует обработать лук перед посадкой, чтобы не было стрелок

19 марта 2024

14:05 Зима задержится — народный синоптик Диденко назвала регионы, которые заметет завтра снегом

18 марта 2024
Новость с видео

22:53 У ТЦК появилось новое обязательство — как это изменит мобилизацию мужчин в ВСУ