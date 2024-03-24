Стоит ли выезжать из Одессы за границу сейчас — пробки на международных трассах

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

По состоянию на утро воскресенья, 24 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы есть незначительные пробки на нескольких участках дороги, однако они не будут сильно влиять на общее время путешествия. Движение к госгранице с Румынией не затруднено.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки в направлении Паланки

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в районе села Маяки и в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на карте обозначены красным и оранжевым цветами. Также есть очередь и на пропускном пункте для пересечения границы. Путешествие в Паланку продлится сегодня утром 1 час и 6 минут.

Дорога в Паланку. Фото: скриншот

Пробки по направлению Старокозачьего

На пункте пропуска "Старокозачье" есть очереди на пересечение границы. Пробки могут достигать нескольких километров.

Пробки на Старокозаче. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Заря, Татарбунары и Измаил. По данным картографического сервиса, общее время путешествия на румынскую границу составит чуть менее четырех часов.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на горючее

По состоянию на 24 марта стоимость бензина осталась на уровне предыдущего дня. Цены на дизельное горючее и автогаз также не изменились. Больше всего топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоят на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.

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