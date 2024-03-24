Стоит ли выезжать из Одессы за границу сейчас — пробки на международных трассах
По состоянию на утро воскресенья, 24 марта, на трассе Одесса — Рени в направлении молдавской границы есть незначительные пробки на нескольких участках дороги, однако они не будут сильно влиять на общее время путешествия. Движение к госгранице с Румынией не затруднено.
Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.
Пробки в направлении Паланки
Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть большая пробка в районе села Маяки и в пределах Нижнеднестровского национального природного парка. Эти участки на карте обозначены красным и оранжевым цветами. Также есть очередь и на пропускном пункте для пересечения границы. Путешествие в Паланку продлится сегодня утром 1 час и 6 минут.
Пробки по направлению Старокозачьего
На пункте пропуска "Старокозачье" есть очереди на пересечение границы. Пробки могут достигать нескольких километров.
Пробки на Орловке
На международной трассе М-15 на юге Одесской области зафиксировано сразу несколько скоплений машин. Так, пробки наблюдаются в пределах населенных пунктов Заря, Татарбунары и Измаил. По данным картографического сервиса, общее время путешествия на румынскую границу составит чуть менее четырех часов.
Цены на горючее
По состоянию на 24 марта стоимость бензина осталась на уровне предыдущего дня. Цены на дизельное горючее и автогаз также не изменились. Больше всего топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоят на АЗС SOCAR — по 59,99 грн/л и 58,99 грн/л соответственно.
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