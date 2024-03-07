Чи варто виїжджати з Одеси зараз — затори на міжнародних КПП в середу

Дорога з Одеси до Паланки. Фото: скриншот

На міжнародній трасі Одеса — Рені станом на ранок, 7 березня, спостерігаються затори на декількох ділянках. До Молдовських кордонів наразі дорога трохи ускладнена, скупчення машин спостерігаються на виїзді з обласного центру. На півдні регіону ситуація на дорогах стабільна, до Румунії значних заторів наразі немає.

Про це Новини.LIVE дізналися з картографічного вебсервісу Google Maps.

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Затори на Паланку

Наразі у бік пункту пропуску "Паланка — Маяки — Удобне" є затор на виїзді з Одеси, а також у межах Нижньодністровського природного парку. Ці ділянки на картах позначені червоним кольором. Подорож до Паланки триватиме сьогодні 1 годину 10 хвилин.

Затори на Паланку. Фото: скриншот

Затори на Орлівку

Наразі на міжнародній трасі М-15 на півдні Одеської області спостерігається значне скупчення машин у межах Сарати, Татарбунар та Саф'ян. Подорож до дунайського кордону триватиме сьогодні 4 години 14 хвилин.

Затори на Орлівку. Фото: скриншот

Ціни на пальне

Станом на четвер, 7 березня, ціни на бензин та автогаз залишились незмінними в порівнянні з попереднім днем. Пальне брендів "Євро-95" та звичайний А-95 коштує найдорожче на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л та 56,99 грн/л відповідно. У мережі WOG вартість автогазу — 28,97 грн/л, на KLO — 28,48 грн/л, на Shell — 28,42 грн/л.

Нагадаємо, що, за словами аналітика консалтингової компанії "Нафторинок" Олександра Сіренка, в Україні з 1 березня очікується помітне зростання цін на бензин. Згідно з прогнозами, вартість пального може збільшитись на 1 грн/л, що перевищить поріг у 52 грн/л.

Більше про авто

Ми також писали про те, що вже створено автомобіль, який облітатиме затори. Каліфорнійський стартап Alef Aeronautics наразі зібрав 2 850 попередніх замовлень на електромобіль Alef Model A, який здатен злітати вертикально та пролітати над землею до 200 км. Футуристичний двомісний електрокар коштує 300 000 доларів.