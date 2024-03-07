Стоит ли выезжать из Одессы сейчас — пробки на международных КПП в среду

Дорога из Одессы в Паланку. Фото: скриншот

На международной трассе Одесса – Рени по состоянию на утро, 7 марта, наблюдаются пробки на нескольких участках. До Молдавских границ сейчас дорога немного усложнена, скопления машин наблюдаются на выезде из областного центра. На юге региона ситуация на дорогах стабильная, в Румынию значительных пробок пока нет.

Об этом Новини.LIVE узнали из картографического вебсервиса Google Maps.

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Пробки на Паланку

Сейчас в сторону пункта пропуска "Паланка — Маяки — Удобное" есть пробка на выезде из Одессы, а также в пределах Нижнеднестровского природного парка. Эти участки на картах обозначены красным цветом. Путешествие в Паланку продлится сегодня 1 час 10 минут.

Пробки на Паланку. Фото: скриншот

Пробки на Орловке

На международной трассе М-15 на юге Одесской области наблюдается значительное скопление машин в пределах Сараты, Татарбунар и Сафьян. Путешествие на дунайскую границу продлится сегодня 4 часа 14 минут.

Пробки на Орловке. Фото: скриншот

Цены на топливо

По состоянию на четверг, 7 марта цены на бензин и автогаз остались неизменными по сравнению с предыдущим днем. Топливо брендов "Евро-95" и обычный А-95 стоит дороже всего на АЗС SOCAR — по 58,99 грн/л и 56,99 грн/л соответственно. В сети WOG стоимость автогаза – 28,97 грн/л, на KLO – 28,48 грн/л, на Shell – 28,42 грн/л.

Напомним, что, по словам аналитика консалтинговой компании "Нафторинок" Александра Сиренко, в Украине с 1 марта ожидается заметный рост цен на бензин. Согласно прогнозам стоимость топлива может увеличиться на 1 грн/л, что превысит порог в 52 грн/л.

Больше об авто

Мы также писали о том, что уже создан автомобиль, который будет облетать пробки. Калифорнийский стартап Alef Aeronautics собрал 2 850 предварительных заказов на электромобиль Alef Model A, который способен взлетать вертикально и пролетать над землей до 200 км. Футуристический двухместный электрокар стоит 300 000 долларов.