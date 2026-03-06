8 березня 2026 в Одесі — як відзначають свято або чи будуть святкувати свято

Чи відзначатимуть одесити 8 березня — які очікування
Попри війну та зміну звичних святкових традицій, 8 березня для багатьох українців усе ж залишається днем уваги до жінок, теплих слів і невеликих родинних зустрічей. Хтось цього року не планує святкувань через роботу чи обставини, а для когось навіть символічне привітання має важливе значення.
Журналісти Новини.LIVE запитали одеситів, чи відзначатимуть вони свято весни цього року та які подарунки хотіли б отримати.
Свято весни
Дехто з містян зізнається — святковий настрій нині відходить на другий план, адже буденні справи та робота залишаються пріоритетом. У воєнний час багато людей переглянули своє ставлення до свят, тому відзначення часто стає значно скромнішим, ніж раніше.
"Ні, я поїду на працю. Не буду відзначати. Я би хотіла машину отримати в подарунок від чоловіка. Було би здорово", — каже Катя.
Разом із тим частина городян усе ж планує провести цей день у родинному колі. Святкування часто обмежується домашньою атмосферою, невеликими подарунками або солодощами. Люди кажуть, що сьогодні важливі не дорогі презенти, а увага близьких.
"Вдома будемо святкувати. Хочу шоколадку білу, з горішками. Мені шоколадки достатньо", — ділиться Анастасія.
Чоловіки також активно готуються до свята, адже це насамперед можливість подякувати найближчій людині за підтримку й турботу. Навіть у складні часи хочеться зберігати родинні традиції та дарувати приємні емоції.
"Я буду вітати маму 8 березня, планую подарувати солодощі та квіти. Виділив бюджет на це 1000 гривень", — розповідає Владислав.
Свято в період війни
Для декого це свято набуває особливого змісту, особливо коли рідні повертаються додому після довгої розлуки. У таких історіях головним подарунком стають не речі, а можливість бути разом. Саме родинне тепло сьогодні часто переважає будь-які матеріальні сюрпризи.
"Обов'язково. У мене вже є подарунок. Чоловік повернувся додому з Краматорська. А ще він нам подарував три білети в театр. Тому що в нас є мама, є донечка. А чоловіки залишаються вдома, готують нам вечерю, але найбільший подарунок — це те, що коханий повернувся додому", — розповідає Тетяна.
Інші одесити зазначають, що поки не мають чітких планів на цей день. Для багатьох сьогодні головним подарунком залишається спокій та безпека, адже повітряні тривоги й атаки безпілотників суттєво впливають на повсякденне життя.
"Можливо, так. Не знаю, вихідний собі лаштую. Нічого б не хотіла отримати. Спокій, щоб без шахедів було", — говорить Анна.
Свято 8 березня
Чимало одеситів переконані: навіть якщо формат святкування змінюється, традиція привітати жінок залишається важливою. Люди говорять про необхідність підтримувати одне одного, дарувати увагу близьким і не втрачати людяність попри складні часи.
"Я думаю, що, як і кожній жінці в Україні, хотілося б святкувати. Можливо, це буде не на офіційному рівні, як колись. Але обов'язково привітати маму, сестру, доньку, знайому, подружку. Це обов'язково. Звичайно, хоченься квіточки. Квіточки і миру, спокою, злагоди", — говорить Юлія.
Дехто ж інакше ставится до свята, та не надає цьому дню особливого значення. Сприймаючи 8 березня як звичайну календарну дату без обов’язкових святкувань.
"Ні, нікого не вітаю, я холостяк, мені нема кого вітати", — каже одесит Михайло.
Ставлення до 8 березня сьогодні змінилося разом із реаліями життя під час війни. Для когось це звичайний робочий день, для когось — привід провести час із родиною або просто сказати теплі слова близьким. Дорогі подарунки відійшли на другий план, поступившись простим речам — увазі, турботі та можливості бути поруч із рідними.
