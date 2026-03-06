8 марта 2026 года в Одессе — как отмечают праздник или будут ли праздновать праздник

8 марта в одессе — будут ли отмечать украинцы
Несмотря на войну и смену привычных праздничных традиций, для многих украинцев 8 марта все же остается днем внимания к женщинам, теплым словам и небольшим семейным встречам. Кто-то в этом году отказывается от празднований из-за работы или жизненных обстоятельств, однако для других даже символическое приветствие имеет особое значение.
Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, будут ли они отмечать праздник весны в этом году и какие подарки хотели бы получить.
Праздник весны
Некоторые из горожан признаются — праздничное настроение сейчас отходит на второй план, ведь будничные дела и работа остаются приоритетом. В военное время многие люди пересмотрели свое отношение к праздникам, поэтому празднование часто становится значительно скромнее, чем раньше.
"Нет, я поеду на работу. Не буду отмечать. Я бы хотела машину получить в подарок от мужа. Было бы здорово", — говорит Катя.
Вместе с тем часть горожан все же планирует провести этот день в семейном кругу. Празднование часто ограничивается домашней атмосферой, небольшими подарками или сладостями. Люди говорят, что сегодня важны не дорогие презенты, а внимание близких.
"Дома будем праздновать. Хочу шоколадку белую, с орешками. Мне шоколадки достаточно", — делится Анастасия.
Мужчины также активно готовятся к празднику, ведь это прежде всего возможность поблагодарить самого близкого человека за поддержку и заботу. Даже в сложные времена хочется сохранять семейные традиции и дарить приятные эмоции.
"Я буду поздравлять маму 8 марта, планирую подарить сладости и цветы. Выделил бюджет на это 1000 гривен", — рассказывает Владислав.
Праздник в период войны
Для некоторых этот праздник приобретает особый смысл, особенно когда родные возвращаются домой после долгой разлуки. В таких историях главным подарком становятся не вещи, а возможность быть вместе. Именно семейное тепло сегодня часто перевешивает любые материальные сюрпризы.
"Обязательно. У меня уже есть подарок. Муж вернулся домой из Краматорска. А еще он нам подарил три билета в театр. Потому что у нас есть мама, есть дочь. А мужья остаются дома, готовят нам ужин, но самый большой подарок — это то, что любимый вернулся домой", — рассказывает Татьяна.
Другие одесситы отмечают, что пока не имеют четких планов на этот день. Для многих сегодня главным подарком остается спокойствие и безопасность, ведь воздушные тревоги и атаки беспилотников существенно влияют на повседневную жизнь.
"Возможно, да. Не знаю, выходной себе готовлю. Ничего бы не хотела получить. Спокойствие, чтобы без шахедов было", — говорит Анна.
Праздник 8 марта
Многие одесситы убеждены: даже если формат празднования меняется, традиция поздравить женщин остается важной. Люди говорят о необходимости поддерживать друг друга, дарить внимание близким и не терять человечность несмотря на сложные времена.
"Я думаю, что, как и каждой женщине в Украине, хотелось бы праздновать. Возможно, это будет не на официальном уровне, как прежде. Но обязательно поздравить маму, сестру, дочь, знакомую, подружку. Это обязательно. Конечно, хочется цветочки. Цветочки и мира, спокойствия, согласия", — говорит Юлия.
Некоторые же иначе относятся к празднику, и не придают этому дню особого значения. Воспринимая 8 марта как обычную календарную дату без обязательных празднований.
"Нет, никого не поздравляю, я холостяк, мне некого поздравлять", — говорит одессит Михаил.
Отношение к 8 марта сегодня изменилось вместе с реалиями жизни во время войны. Для кого-то это обычный рабочий день, для кого-то — повод провести время с семьей или просто сказать теплые слова близким. Дорогие подарки отошли на второй план, уступив простым вещам — вниманию, заботе и возможности быть рядом с родными.
