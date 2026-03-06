8 марта 2026 года в Одессе — как отмечают праздник или будут ли праздновать праздник

Мужчина выбирает цветы. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и смену привычных праздничных традиций, для многих украинцев 8 марта все же остается днем ​​внимания к женщинам, теплым словам и небольшим семейным встречам. Кто-то в этом году отказывается от празднований из-за работы или жизненных обстоятельств, однако для других даже символическое приветствие имеет особое значение.

Журналисты Новини.LIVE спросили одесситов, будут ли они отмечать праздник весны в этом году и какие подарки хотели бы получить.

Реклама

Читайте также:

Праздник весны

Некоторые из горожан признаются — праздничное настроение сейчас отходит на второй план, ведь будничные дела и работа остаются приоритетом. В военное время многие люди пересмотрели свое отношение к праздникам, поэтому празднование часто становится значительно скромнее, чем раньше.

"Нет, я поеду на работу. Не буду отмечать. Я бы хотела машину получить в подарок от мужа. Было бы здорово", — говорит Катя.

Одесситка Екатерина о подарке. Фото: Новини.LIVE

Вместе с тем часть горожан все же планирует провести этот день в семейном кругу. Празднование часто ограничивается домашней атмосферой, небольшими подарками или сладостями. Люди говорят, что сегодня важны не дорогие презенты, а внимание близких.

"Дома будем праздновать. Хочу шоколадку белую, с орешками. Мне шоколадки достаточно", — делится Анастасия.

Местная жительница Анастасия о сладостях. Фото: Новини.LIVE

Мужчины также активно готовятся к празднику, ведь это прежде всего возможность поблагодарить самого близкого человека за поддержку и заботу. Даже в сложные времена хочется сохранять семейные традиции и дарить приятные эмоции.

"Я буду поздравлять маму 8 марта, планирую подарить сладости и цветы. Выделил бюджет на это 1000 гривен", — рассказывает Владислав.

Одессит Владислав о бюджете на подарок. Фото: Новини.LIVE

Праздник в период войны

Для некоторых этот праздник приобретает особый смысл, особенно когда родные возвращаются домой после долгой разлуки. В таких историях главным подарком становятся не вещи, а возможность быть вместе. Именно семейное тепло сегодня часто перевешивает любые материальные сюрпризы.

"Обязательно. У меня уже есть подарок. Муж вернулся домой из Краматорска. А еще он нам подарил три билета в театр. Потому что у нас есть мама, есть дочь. А мужья остаются дома, готовят нам ужин, но самый большой подарок — это то, что любимый вернулся домой", — рассказывает Татьяна.

Одесситка Татьяна о муже. Фото: Новини.LIVE

Другие одесситы отмечают, что пока не имеют четких планов на этот день. Для многих сегодня главным подарком остается спокойствие и безопасность, ведь воздушные тревоги и атаки беспилотников существенно влияют на повседневную жизнь.

"Возможно, да. Не знаю, выходной себе готовлю. Ничего бы не хотела получить. Спокойствие, чтобы без шахедов было", — говорит Анна.

Местная жительница Анна о празднике. Фото: Новини.LIVE

Праздник 8 марта

Многие одесситы убеждены: даже если формат празднования меняется, традиция поздравить женщин остается важной. Люди говорят о необходимости поддерживать друг друга, дарить внимание близким и не терять человечность несмотря на сложные времена.

"Я думаю, что, как и каждой женщине в Украине, хотелось бы праздновать. Возможно, это будет не на официальном уровне, как прежде. Но обязательно поздравить маму, сестру, дочь, знакомую, подружку. Это обязательно. Конечно, хочется цветочки. Цветочки и мира, спокойствия, согласия", — говорит Юлия.

Одесситка Юлия о 8 марта. Фото: Новини.LIVE

Некоторые же иначе относятся к празднику, и не придают этому дню особого значения. Воспринимая 8 марта как обычную календарную дату без обязательных празднований.

"Нет, никого не поздравляю, я холостяк, мне некого поздравлять", — говорит одессит Михаил.

Местный житель Михаил о празднике. Фото: Новини.LIVE

Отношение к 8 марта сегодня изменилось вместе с реалиями жизни во время войны. Для кого-то это обычный рабочий день, для кого-то — повод провести время с семьей или просто сказать теплые слова близким. Дорогие подарки отошли на второй план, уступив простым вещам — вниманию, заботе и возможности быть рядом с родными.

Ранее мы писали, о том какие цветы нельзя дарить на 8 марта. Ведь среди разновидности подарков есть те которые могут навлечь на вас несчастье на целый год. А также о том, что уместно дарить любимым на 8 марта. Правильно подобранный букет способен рассказать о любви, благодарность или искреннюю дружбу.

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробная версия Premium закончилась Ваша пробная версия Premium закончилась

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася

Ваша пробна версія Premium закінчилася