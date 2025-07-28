Коли закінчиться спека - прогноз погоди в Одесі і області на 29 липня

Спека в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у вівторок, 29 липня, спека в Одесі не спаде, однак мешканців міста очікують короткочасні дощі із грозою. Регіоном також пройдуть опади, а місцями прогнозують шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

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Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, а вдень навіть короткочасний дощ із грозою.

Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с. Під час грози — шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +23...+25 °C, а вдень потеплішає до +28...+30 °C.

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а місцями і короткочасний дощ з грозою.

Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+25 °C, вдень — від +38 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.