Коли закінчиться спека - прогноз погоди в Одесі і області на 29 липня

Чи закінчиться аномальна спека — прогноз погоди на завтра в Одесі
Завтра, у вівторок, 29 липня, спека в Одесі не спаде, однак мешканців міста очікують короткочасні дощі із грозою. Регіоном також пройдуть опади, а місцями прогнозують шквальні пориви вітру.
Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.
Погода в Одесі
Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, а вдень навіть короткочасний дощ із грозою.
Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с. Під час грози — шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +23...+25 °C, а вдень потеплішає до +28...+30 °C.
Погода на Одещині
Одеську область також очікує мінлива хмарність, а місцями і короткочасний дощ з грозою.
Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+25 °C, вдень — від +38 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.
Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.
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