Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Відео
УкраїнаВійськова економікаНовини дняРецепти АрхівІндустріїПсихологіяДімСпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьШоу-бізнесСмакАрміяЕксклюзивШоу та зіркиЕкономікаКіноХронікиШтабАвтоВійнаАктуальноПромоЄвробаченняВалютаЄвробачення1ПогодаВійськоITУкраїна АрхівШоу-бізнес --ЗіркиСвітТЦК та СПВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаРезервСьогодніОгоМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperЕкономістКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024кухняПсихологія 1ЛайфстайлБоксЗдоров'яСвята1Дім 2024Здоров'я +ТехноТЦКLifeЛьвівПолітикаСвятаМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризм

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Мода
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
Туризм
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Чи закінчиться аномальна спека — прогноз погоди на завтра в Одесі

Чи закінчиться аномальна спека — прогноз погоди на завтра в Одесі

Ua ru
Дата публікації: 28 липня 2025 16:45
Коли закінчиться спека - прогноз погоди в Одесі і області на 29 липня
Спека в Одесі. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

Завтра, у вівторок, 29 липня, спека в Одесі не спаде, однак мешканців міста очікують короткочасні дощі із грозою. Регіоном також пройдуть опади, а місцями прогнозують шквальні пориви вітру.

Про це повідомляє Гідрометцентр Чорного та Азовського морів.

Реклама
Читайте також:

Погода в Одесі

Завтра в Одесі буде мінлива хмарність, а вдень навіть короткочасний дощ із грозою.

Вітер очікується південно-західний, 9-14 м/с. Під час грози — шквал 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +23...+25 °C, а вдень потеплішає до +28...+30 °C. 

Погода на Одещині

Одеську область також очікує мінлива хмарність, а місцями і короткочасний дощ з грозою.

Вітер буде південно-східний, 9-14 м/с, під час грози шквал, 15-20 м/с. Температура повітря вночі сягатиме +20...+25 °C, вдень — від +38 °C до +33 °C. На автошляхах області видимість під час дощу 1-2 км.

Чи закінчиться аномальна спека — прогноз погоди на завтра в Одесі - фото 1
Погода на Одещині. Фото: скриншот повідомлення Гідрометцентру

Нагадаємо, нещодавно ми писали про те, що в Україні починається справжня спека. А також про те, яку погоду обіцяють синоптики протягом літа.

погода Одеса Новини Одеси прогноз погоди спека
Світлана Силенко - Редактор
Автор:
Світлана Силенко
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації