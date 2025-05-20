В Одессе парковка у моря подорожала вдвое - с 50 до 100 гривен

Парковка города. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Жители соцсетей жалуются на то, что стоимость въезда к морю возле дельфинария по сравнению с прошлым годом повысилась вдвое. Вместо 50 гривен в час посетителям теперь придется платить за парковку все 100.

Видео с возмущенной женщиной распространяется по соцсетям.

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Парковка подорожала

На видео, которое распространяется по соцсетям, женщина, которая недавно посетила дельфинарий "Немо", жалуется на стремительное повышение стоимости въезда на прибрежную зону. По словам клиентки, она приехала с детьми посмотреть на дельфинов, и только за парковку в течение 3 часов пришлось заплатить 300 гривен. Хотя еще год назад сумма была вдвое меньше.

"Привез детей в дельфинарий на 3 часа, пожалуйста, отвали 300 гривен. Мне кажется, что это очень дорого — 100 грн в час. Война на дворе, а люди просто гребут такие деньги. За что? Чтобы подъехать к морю?" — говорит женщина на видео.

Цены на парковку в Одессе

С 1 января 2025 года в Одессе стоимость парковки составляет 30 гривен в час. Воспользоваться платными площадками можно с 9.00 до 18.00 в будни. Абонемент в месяц стоит 2500 грн. Безналичную оплату можно производить с помощью QR-кода.

Напомним, недавно мы писали о мошеннице, которая обманывала на парковках. А также о тарифах на проезд.