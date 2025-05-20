В Одессе парковка у моря подорожала вдвое - с 50 до 100 гривен

Проезд к морю для избранных — стоимость парковки в Одессе выросла
Жители соцсетей жалуются на то, что стоимость въезда к морю возле дельфинария по сравнению с прошлым годом повысилась вдвое. Вместо 50 гривен в час посетителям теперь придется платить за парковку все 100.
Видео с возмущенной женщиной распространяется по соцсетям.
Парковка подорожала
На видео, которое распространяется по соцсетям, женщина, которая недавно посетила дельфинарий "Немо", жалуется на стремительное повышение стоимости въезда на прибрежную зону. По словам клиентки, она приехала с детьми посмотреть на дельфинов, и только за парковку в течение 3 часов пришлось заплатить 300 гривен. Хотя еще год назад сумма была вдвое меньше.
"Привез детей в дельфинарий на 3 часа, пожалуйста, отвали 300 гривен. Мне кажется, что это очень дорого — 100 грн в час. Война на дворе, а люди просто гребут такие деньги. За что? Чтобы подъехать к морю?" — говорит женщина на видео.
Цены на парковку в Одессе
С 1 января 2025 года в Одессе стоимость парковки составляет 30 гривен в час. Воспользоваться платными площадками можно с 9.00 до 18.00 в будни. Абонемент в месяц стоит 2500 грн. Безналичную оплату можно производить с помощью QR-кода.
Напомним, недавно мы писали о мошеннице, которая обманывала на парковках. А также о тарифах на проезд.
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