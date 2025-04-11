Фейковий сайт для оплати паркування - в Одесі затримали шахрайку

Поліцейський оформлює протокол. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Одеситка створила фейковий сайт оплати паркування та завдяки цьому ошукала 5 мешканців міста. Але поліцейські знайшли жінку та повідомили їй про підозру у шахрайстві.

Про це повідомляє Головне управління Національної поліції в Одеській області.

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Подробиці справи

За даними слідства, 23-річна одеситка створила клон сайту для оплати паркування та розмістила QR-код з переходом на нього біля одного з майданчиків у Пересипському районі. За зовнішнім виглядом Інетрнет-сторінка не відрізнялася від офіційної. Відмінність полягала лише в тому, що для авторизації платників треба було вводити номери банківських карток, СVV-коди, логіни та паролі. Таким чином громадяни передавали свою конфіденційну інформацію, яка потрапляла до аферистки. Використовуючи отримані дані, зловмисниця заходила в додатки банків потерпілих і перераховувала гроші з їхніх рахунків. Суми коливалися від 4000 до 5100 гривень. Загалом фігурантка ошукала 5 містян на 22 700 гривень, які потім витратила на власні потреби. Як речові докази поліцейські вилучили в неї мобільний телефон, ноутбук та банківську картку, якими вона користувалася.

Фейковий QR-код. Фото: Головне управління Національної поліції в Одеській області

Яке покарання загрожує

Фігурантці повідомили про підозру за ч. 4 ст. 190 Кримінального кодексу України (шахрайство). Їй загрожує до 8 років позбавлення волі.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про чоловіка, який хотів провезти алкоголь та сигарети під виглядом морозива. А також про військовозобов'язаного, якого ув'язнили.