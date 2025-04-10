Провозил сигареты и алкоголь под видом мороженого — в Одесской области задержали контрабандиста

Алкоголь и сигареты — на Одесчине задержан контрабандист
В Одесской области пограничники обнаружили контрабанду сигарет и алкоголя в партии мороженого в пункте пропуска "Орловка". На дальнобойщика открыли дело, ему грозит лишение свободы.
Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.
Подробности дела
По данным следствия, водитель автомобиля DAF, который направлялся на выезд из Украины, предоставил документы на груз с мороженым. Однако, во время углубленного осмотра транспортного средства с использованием технических средств контроля пограничники обнаружили скрытые товары. В частности, значительная часть пластиковых контейнеров, которые должны были бы содержать мороженое, на самом деле оказались заполнены табачными изделиями с марками акцизного налога Украины, а также жидкостью с характерным запахом вина. В результате осмотра изъято более 30 тысяч пачек сигарет и 13 тонн алкогольной продукции, общей стоимостью около 5 миллионов гривен.
Какое наказание грозит
Мужчине сообщили о подозрении по ст. 201-4 УКУ (контрабанда подакцизных товаров). Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.
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