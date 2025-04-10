Провозил сигареты и алкоголь под видом мороженого — в Одесской области задержали контрабандиста

Товар фигуранта. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

В Одесской области пограничники обнаружили контрабанду сигарет и алкоголя в партии мороженого в пункте пропуска "Орловка". На дальнобойщика открыли дело, ему грозит лишение свободы.

Об этом сообщает Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины.

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Подробности дела

По данным следствия, водитель автомобиля DAF, который направлялся на выезд из Украины, предоставил документы на груз с мороженым. Однако, во время углубленного осмотра транспортного средства с использованием технических средств контроля пограничники обнаружили скрытые товары. В частности, значительная часть пластиковых контейнеров, которые должны были бы содержать мороженое, на самом деле оказались заполнены табачными изделиями с марками акцизного налога Украины, а также жидкостью с характерным запахом вина. В результате осмотра изъято более 30 тысяч пачек сигарет и 13 тонн алкогольной продукции, общей стоимостью около 5 миллионов гривен.

Изъятые сигареты. Фото: Южное региональное управление Госпогранслужбы Украины

Какое наказание грозит

Мужчине сообщили о подозрении по ст. 201-4 УКУ (контрабанда подакцизных товаров). Ему грозит от трех до шести лет лишения свободы.

Напомним, недавно мы писали о белом билете за 25 тысяч. А также о заработке на уклонистах.