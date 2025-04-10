Лавров заявил, что россияне строили Одессу

Одесский оперный театр. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

Глава российского министерства иностранных дел Сергей Лавров заявил, что россияне во главе с Екатериной II строили Одессу. Таким образом наш город автоматически становится русским.

Видео с комментарием Сергея Лаврова распространяется по соцсетям.

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Что сказал Лавров

Сергей Лавров заявил, что именно россияне построили Одессу и всю припортовую и промышленную инфраструктуру нашего региона. А действующая украинская власть якобы хочет все это убрать из "истории".

"Именно русские, Екатерина II, Потемкин, другие наши славные предки осваивали эту территорию и строили Одессу, другие города, порты, фабрики, заводы. И все это сейчас пытаются вымарать из памяти народа", — заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

Реакция общества

Многие в соцсетях высмеяли Сергея Лаврова из-за его заявления, поскольку политик продемонстрировал свое незнание исторических фактов. Екатерина II на самом деле издала приказ построить только Одесский порт, а сам город существовал и до того. В частности, крепость Хаджибей существовала на территории нашего города с XIV. А Одесский историк Тарас Гончарук настаивает на том, что нашей Одессе около 600 лет.

"Все мы знаем такое выражение, что историю пишут победители. К сожалению, история Одессы написана с точки зрения победителей над Украиной. Украина в Одессе не победила. Идея транслируется такая, что до прихода российской власти здесь ничего не было. На самом деле еще у историков 19-го века возникали определенные вопросы относительно возраста города. Но тогда на территории Российской империи существовала цензура, которая не позволяла публиковать данные, противоречащие властным интересам", — говорит Тарас Гончарук.

Напомним, недавно мы писали о том, как отметили день освобождения Одессы. А также о памятнике Лесе Украинке.