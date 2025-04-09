Одесский депутат процитировала Московского патриарха

Леся Украинка. Фото: Педагогический музей Украины

В горсовете депутаты спорили вокруг памятника Лесе Укаринке, который ранее хотели установить в парке Шевченко. Однако теперь избранники планируют разместить его в сквере Космонавтов, он также будет назван в честь этой поэтессы.

Об этом шла речь на комиссии по вопросам планирования застройки территорий, городского дизайна, архитектуры и охраны культурного наследия.

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Памятник Лесе Украинке

Члены историко-топонимической комиссии доложили депутатам горсовета, что место для памятника Лесе Украинке в Парке Шевченко не идеальное. Поскольку поблизости находится подземный туалет, а над ним сейчас строят кафе. Поэтому сейчас избранники планируют установить монумент в сквере Космонавтов вблизи храма ПЦУ, который будут возводить на месте уже существующего здания.

"Место в парке Шевченко не идеальное. Предлагалось место возле Ланжероновской арки. Есть положительные черты и отрицательные. Там рядом подземный туалет был, который выкуплен, и на его месте планировалось кафе. Будет кафе, не будет, будет удобно рядом с памятником кафе, как это будет... Очень близко памятник к этому зданию", — доложил член историко-топонимической комиссии.

Добавим, локация, за которую депутаты уже голосовали на прошлой комиссии, не подошло из-за того, что эта территория является наследием ЮНЕСКО.

Напомним, недавно мы писали о количестве памятников Пушкину в Одессе. А также о реставрации здания в городе за 6 миллионов.