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Реставрация памятника архитектуры в Одессе за 6 млн

21 февраля 2025 21:33
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор
Реставрація пам'ятки архітектури в Одесі
Дом на улице Тараса Кузьмина, 33. Фото: vgorode
Басюл Елена - редактор
Басюл Елена
редактор

В Одессе ищут подрядчика, который проведет капремонт памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Речь идет об админздании на улице Тараса Кузьмина, 33 (бывшая Градоначальническая).

Об этом мы узнали из электронной системы закупок Prozorro.

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Что должны сделать

Планируют сделать капитальный ремонт и реставрацию крыши, чтобы сохранить архитектурное наследие и обеспечить надлежащее состояние здания. Заказчиком выступило управление капитального строительства Одесского городского совета, а ожидаемая стоимость проекта — 6,13 миллионов гривен, которые будут выделены из местного бюджета. Прием заявок на участие в тендере продлится до 6 марта. Работы подрядчик должен завершить до 30 апреля 2026 года.

Напомним, недавно мы писали об итальянском архитекторе, который планирует реализовать проекты в Одесской области. А также о реакции ЮНЕСКО на удары по нашему региону.

Одесса памятник архитектуры реставрация Новости Одессы архитектура
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