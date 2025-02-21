Реставрація пам'ятки архітектури в Одесі

Дом на улице Тараса Кузьмина, 33. Фото: vgorode

В Одессе ищут подрядчика, который проведет капремонт памятником архитектуры и градостроительства местного значения. Речь идет об админздании на улице Тараса Кузьмина, 33 (бывшая Градоначальническая).

Об этом мы узнали из электронной системы закупок Prozorro.

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Что должны сделать

Планируют сделать капитальный ремонт и реставрацию крыши, чтобы сохранить архитектурное наследие и обеспечить надлежащее состояние здания. Заказчиком выступило управление капитального строительства Одесского городского совета, а ожидаемая стоимость проекта — 6,13 миллионов гривен, которые будут выделены из местного бюджета. Прием заявок на участие в тендере продлится до 6 марта. Работы подрядчик должен завершить до 30 апреля 2026 года.

Напомним, недавно мы писали об итальянском архитекторе, который планирует реализовать проекты в Одесской области. А также о реакции ЮНЕСКО на удары по нашему региону.