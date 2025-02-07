Будівля ЮНЕСКО. Фото: wiadomosci.onet.pl

У ЮНЕСКО відреагували на лист омбудсмена щодо ударів по Одесі 14 листопада минулого року, внаслідок яких було пошкоджено 21 пам’ятку архітектури в межах історичного центру Одеси. Тепер організація ретельно документує усі злочини РФ проти культурної спадщини.

Про це повідомляє омбудсмен Дмитро Лубінець.

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Оцінка збитків

ЮНЕСКО провело дистанційну оцінку збитків і пошкоджень у центрі Одеси, після чого направило місію до нашого міста для уточнення даних. Їх звіт щодо цього наразі доопрацьовується, після чого буде переданий Міністерству культури та стратегічних комунікацій України. Також організація закликала РФ припинити напади на культурні цінності, які охороняються міжнародними правовими актами.

"Розділ VI Декларації ЮНЕСКО 2003 року визначає, що держава, яка навмисно руйнує культурну спадщину, важливу для людства, несе відповідальність за це згідно з міжнародним правом, незалежно від того, чи входить вона до списку ЮНЕСКО", — пише Дмитро Лубінець.

Нагадаю, ми такозж писали про будонок спортсменки що постраждав від обстрілу РФ. А також про загрозу від покращених ракет КНДР.

