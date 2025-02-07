В ЮНЕСКО отреагировали на письмо Омбудсмена относительно ударов по Одессе

Здание ЮНЕСКО. Фото: wiadomosci.onet.pl

В ЮНЕСКО отреагировали на письмо омбудсмена по поводу ударов по Одессе 14 ноября прошлого года, в результате которых был поврежден 21 памятник архитектуры в пределах исторического центра Одессы. Теперь организация тщательно документирует все преступления РФ против культурного наследия.

Об этом сообщает омбудсмен Дмитрий Лубинец.

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Оценка ущерба

ЮНЕСКО провело дистанционную оценку ущерба и повреждений в центре Одессы, после чего направило миссию в наш город для уточнения данных. Их отчет по этому поводу сейчас дорабатывается, после чего будет передан Министерству культуры и стратегических коммуникаций Украины. Также организация призвала РФ прекратить нападения на культурные ценности, которые охраняются международными правовыми актами.

"Раздел VI Декларации ЮНЕСКО 2003 года определяет, что государство, которое намеренно разрушает культурное наследие, важное для человечества, несет ответственность за это согласно международному праву, независимо от того, входит ли оно в список ЮНЕСКО",— пишет Дмитрий Лубинец.

Напомню, мы также писали о доме спортсменки, пострадавшем от обстрела РФ. А также об угрозе от улучшенных ракет КНДР.