Реставрація пам'ятки архітектури в Одесі

Будинок на вулиці Тараса Кузьміна, 33. Фото: vgorode

В Одесі шукають підрядника, який проведе капремонт пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Йдеться про адмінбудівлю на вулиці Тараса Кузьміна, 33 (колишня Градоначальницька).

Про це ми дізналися з елекронної системи закупівель Prozorro.

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Що мають зробити

Планують зробити капітальний ремонт і реставрацію даху, щоб зберегти архітектурну спадщину та забезпечити належний стан будівлі. Замовником виступило управління капітального будівництва Одеської міської ради, а очікувана вартість проєкту — 6,13 мільйона гривень, які будуть виділені з місцевого бюджету. Прийом заявок на участь у тендері триватиме до 6 березня. Роботи підрядник має завершити до 30 квітня 2026 року.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про італійського архітектора, який планує реалізувати проєкти на Одещині. А також про реакцію ЮНЕСКО на удари по нашому регіону.