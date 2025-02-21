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Реставрація пам'ятника архітектури в Одесі за 6 млн

21 лютого 2025 21:33
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Реставрація пам'ятки архітектури в Одесі
Будинок на вулиці Тараса Кузьміна, 33. Фото: vgorode
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

В Одесі шукають підрядника, який проведе капремонт пам’яткою архітектури та містобудування місцевого значення. Йдеться про адмінбудівлю на вулиці Тараса Кузьміна, 33 (колишня Градоначальницька).

Про це ми дізналися з елекронної системи закупівель Prozorro.

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Що мають зробити

Планують зробити  капітальний ремонт і реставрацію даху, щоб зберегти архітектурну спадщину та забезпечити належний стан будівлі. Замовником виступило управління капітального будівництва Одеської міської ради, а очікувана вартість проєкту — 6,13 мільйона гривень, які будуть виділені з місцевого бюджету. Прийом заявок на участь у тендері триватиме до 6 березня. Роботи підрядник має завершити до 30 квітня 2026 року. 

Нагадаємо, нещодавно ми писали про італійського архітектора, який планує реалізувати проєкти на Одещині. А також про реакцію ЮНЕСКО на удари по нашому регіону.

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