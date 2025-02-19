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Італійський архітектор планує проєкти на Одещині

19 лютого 2025 12:55
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор
Італійський архітектор на Одещині
Луіджі Фьюмара (зліва) на Одещині. Фото: Одеська районна військова адміністрація
Басюл Олена - редактор
Басюл Олена
редактор

Красносільська сільрада запросила італійського архітектора Луїджі Фьюмара для реалізації проєктів розвитку. Іноземний фахівець зацікавився селом та навіть запропонував декілька ідей.

Про це повідомляють журналісти видання "Пульс Одещини".

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Місцеві чиновники запевняють, запрошений до Одещини Луїджі Фьюмара запропонував проєкти, які підуть на користь жителів сіл усієї громади, проте подробиці поки не розкривають. До речі, архітектор відвідав Красносілку вже удруге.

"Продовжуємо нашу спільну роботу над реалізацією проєктів розвитку Красносільської територіальної громади. Маємо нові цікаві ідеї, запропоновані паном Луїджі", — каже голова сільради Марина Архарій.

Що відомо про Луїджі Фьюмару

Луїджі Фьюмара — професор та член Швейцарської спілки інженерів (SIA) та президент Міжнародного форуму "Людина і архітектура" (IFMA) зі штаб-квартирою у Нідерландах. Він вже більше 20 років досліджує розвиток та принципи органічної архітектури й дизайну середовища та втілює їх у власних проєктах.

Нагадаємо, нещодавно ми писали про проєкт індустріального парку в Миколаєві. А також про причини заморозки ремонту Іванівського мосту.

Одеса Італія Одеська область Новини Одеси архітектура
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