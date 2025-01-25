Ивановский мост не ремонтируют из-за отсутствия средств - горсовет Одессы

Ивановский путепровод в Одессе. Фото: Одесса.Окна

Восстановить Ивановский мост невозможно без государственного финансирования, поскольку это будет стоить сотни миллионов гривен. А договор с компанией, которая выиграла тендер на эти работы не разрывали только на случай прилета по мосту.

Об этом на заседании профильного горсовета рассказал глава управления дорожного хозяйства Олег Бахмутов.

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Отметим, что тендер на ремонт Ивановского моста был объявлен еще до войны, а соглашение с компанией "Автомагистраль-Юг" подписали после завершения процедуры. Как пояснил начальник управления дорожного хозяйства Олег Бахмутов, из городского бюджета никаких средств не было потрачено.

"Прокуратура все это время требовала расторжения договора, аргументируя это тем, что работы не проводятся. Суд принял решение в пользу прокуратуры. Теперь, когда мы вернемся к вопросу ремонта, придется корректировать проект, учитывая новые цены, и объявлять новый тендер", — отметил Бахмутов.

Предварительная смета проекта составляла 1,6 миллиарда гривен, но теперь эта сумма существенно возросла. Чиновники также обсуждают альтернативы, в частности идею тоннеля, предложенную Одесской ассоциацией архитекторов, однако такой проект будет стоить еще больше.

Помощь от иностранных инвесторов

В то же время ведутся переговоры с японским городом Йокогама. Японские партнеры рассматривают возможность изготовления металлических конструкций для моста, однако окончательных договоренностей еще нет.

"У нас сейчас идут разговоры с Йокогамой, японцы пытаются нам чем-то помочь. Пока что идут разговоры о том, что они могут делать металлические конструкции для моста. Но это на стадии переговоров", — говорит Олег Бахмутов.

В дальнейшем чиновники не исключают возможность сотрудничества и с другими зарубежными партнерами по Ивановскому путепроводу.

Напомним, Ивановский мост признали непригодным к эксплуатации еще в марте 2021 года из-за его аварийного состояния. С тех пор движение грузовиков по путепроводу значительно ограничили.