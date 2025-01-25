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Ремонт Іванівського мосту в Одесі заморозили — чому

25 січня 2025 18:15
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Іванівський міст не ремонтують через відсутність коштів — міськрада Одеси
Іванівський шляхопровід в Одесі. Фото: Одеса.Вікна
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Відновити Іванівський міст неможливо без державного фінансування, оскільки це буде коштувати сотні мільйонів гривень. А договір із компанією, яка виграла тендер на ці роботи, не розривали лише на випадок прильоту по мосту.

Про це на засіданні профільної міськради розповів очільник управління дорожнього господарства Олег Бахмутов.

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Зазначимо, що тендер на ремонт Іванівського мосту було оголошено ще до війни, а угоду з компанією "Автомагістраль-Південь" підписали після завершення процедури. Як пояснив начальник управління дорожнього господарства Олег Бахмутов, із міського бюджету жодних коштів не було витрачено.

"Прокуратура весь цей час вимагала розірвання договору, аргументуючи це тим, що роботи не проводяться. Суд ухвалив рішення на користь прокуратури. Тепер, коли ми повернемося до питання ремонту, доведеться коригувати проєкт, враховуючи нові ціни, та оголошувати новий тендер", — зазначив Бахмутов.

Попередній кошторис проєкту становив 1,6 мільярда гривень, але тепер ця сума суттєво зросла. Чиновники також обговорюють альтернативи, зокрема ідею тунелю, запропоновану Одеською асоціацією архітекторів, однак такий проєкт коштуватиме ще більше.

Допомога від іноземних інвесторів

Водночас ведуться переговори з японським містом Йокогама. Японські партнери розглядають можливість виготовлення металевих конструкцій для мосту, однак остаточних домовленостей ще немає.

"У нас зараз точаться розмови з Йокогамою, японці намагаються нам чимось допомогти. Поки що йдуть розмови про те, що вони можуть робити металеві конструкції для мосту. Але це на стадії переговорів" — каже Олег Бахмутов.

Надалі чиновники не виключають можливість співпраці і з іншими закордонними партнерами щодо Іванівського шляхопроводу.

Нагадаємо, Іванівський міст визнали непридатним до експлуатації ще у березні 2021 року через його аварійний стан. З того часу рух вантажівок шляхопроводом значно обмежили.

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