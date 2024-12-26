Перекриття Іванівського мосту в Одесі продовжили — на скільки

Іванівський міст в Одесі. Фото: Одеська мерія

В Одесі продовжили обмеження руху транспорту Іванівським мостом. Вантажівки не зможуть по ньому проїхати до 31 грудня наступного року.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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У мерії нагадали, що Іванівській шляхопровід визнали непридатним для експлуатації ще у березні 2021 року. З того часу рух вантажівок мостом обмежений. На період реконструкції на ділянці встановили габаритні ворота та захисну огорожу на пішохідних проходах.

Зазначимо, що раніше зняти обмеження планували до кінця поточного року.

Майбутнє мосту

Нагадаємо, в мерії представили візуалізацію нової дворівневої розв'язки, яка замінить нинішню конструкцію. Шляхопровід буде значно довшим, збільшиться підмостовий габарит, будуть подовжені під'їзні шляхи, і загалом транспортний вузол на перетині Іванівського мосту з вулицею Святослава Ріхтера і Овідіопольською дорогою зміниться. Втім, одеські дорожники і транспортники модель розкритикували. За їхніми словами, автори візуалізації зовсім забули про людей.

Також ми писали, що днями на Іванівському мосту сталася масштабна ДТП. Водій вантажівки зніс габаритні ворота.