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Ивановский мост в Одессе будет перекрыт еще на год — причины

26 декабря 2024 11:27
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Перекрытие Ивановского моста в Одессе продолжили — на сколько
Ивановский мост в Одессе. Фото: Одесская мэрия
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

В Одессе продолжили ограничение движения транспорта по Ивановскому мосту. Грузовики не смогут по нему проехать до 31 декабря следующего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии напомнили, что Ивановский путепровод сочли непригодным для эксплуатации еще в марте 2021 года. С тех пор движение грузовиков по мосту ограничено. На период реконструкции на участке установили габаритные ворота и защитное ограждение на пешеходных проходах.

Ранее снять ограничения планировали до конца текущего года.

Будущее моста

Напомним, в мэрии представили визуализацию новой двухуровневой развязки, которая заменит нынешнюю конструкцию. Путепровод будет значительно длиннее, увеличится подмостовой габарит, будут удлинены подъездные пути, и транспортный узел на пересечении Ивановского моста с улицей Святослава Рихтера и Овидиопольской дорогой изменится. Впрочем, одесские дорожники и транспортники модель подвергли критике. По их словам, авторы визуализации совсем забыли о людях.

Также мы писали, что на днях на Ивановском мосту произошло масштабное ДТП. Водитель грузовика снес габаритные ворота.

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12:01 Криворожское предприятие дало некачественное снаряжение ВСУ

11:59 Пленный египтянин — одесские рыцари захватили оккупанта-наемника

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн - 80x80

Бойцы ПВО 3-й ОШБр нуждаются в помощи — цель 500 тыс. грн

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