Перекрытие Ивановского моста в Одессе продолжили — на сколько

Ивановский мост в Одессе. Фото: Одесская мэрия

В Одессе продолжили ограничение движения транспорта по Ивановскому мосту. Грузовики не смогут по нему проехать до 31 декабря следующего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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В мэрии напомнили, что Ивановский путепровод сочли непригодным для эксплуатации еще в марте 2021 года. С тех пор движение грузовиков по мосту ограничено. На период реконструкции на участке установили габаритные ворота и защитное ограждение на пешеходных проходах.

Ранее снять ограничения планировали до конца текущего года.

Будущее моста

Напомним, в мэрии представили визуализацию новой двухуровневой развязки, которая заменит нынешнюю конструкцию. Путепровод будет значительно длиннее, увеличится подмостовой габарит, будут удлинены подъездные пути, и транспортный узел на пересечении Ивановского моста с улицей Святослава Рихтера и Овидиопольской дорогой изменится. Впрочем, одесские дорожники и транспортники модель подвергли критике. По их словам, авторы визуализации совсем забыли о людях.

Также мы писали, что на днях на Ивановском мосту произошло масштабное ДТП. Водитель грузовика снес габаритные ворота.