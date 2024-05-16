Іванівський міст в Одесі досі перекрито — коли можна буде проїхати

Іванівський міст в Одесі. Одеська міська рада

В Одесі продовжили обмеження руху транспорту Іванівським мостом. Вантажівки не зможуть по ньому проїхати до кінця поточного року.

Про це повідомили в пресслужбі Одеської міської ради.

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Одеська міська рада прийняла рішення про продовження обмежень руху транспорту Іванівського шляхопроводу. Таке рішення зумовлене незадовільним експлуатаційним станом цього мосту.

"Продовжити дію обмежень руху транспорту Іванівським шляхопроводом (Іванівський переїзд) у м. Одесі, запроваджених відповідно до розпорядження міського голови до 31 грудня 2024 року", — зазначено у повідомлення.

Стан Іванівського мосту

Як зазначили експерти, стан мосту визначили як непридатний до експлуатації. Ще з березня 2021 року діє заборона для пересування цим мостом та обмеження руху транспорту до п'яти тонн.

На період реконструкції шляхопроводу встановили габаритні ворота та захисну огорожу на ділянках пішохідних проходів.

Корисне водіям

Ми писали, що в Одесі та області відповідно до вимог ПДР усі водії механічних транспортних засобів поза населеними пунктами повинні включати денні ходові вогні або ближнє світло фар незалежно від пори року. За недотримання норм порушникам загрожує штраф.

Також ми повідомляли, як правильно їздити поганими весняними дорогами, щоб вберегти автомобіль. Інколи всім водіям доводиться їздити поганими дорогами — розбитими асфальтовими або взагалі без покриття. Для кожного з видів існує своя методика подолання, що допомагає вберегти машину від поломок.