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Ивановский мост в Одессе все еще перекрыт — когда можно будет проехать

16 мая 2024 16:50
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Ивановский мост в Одессе все еще перекрыт — когда можно будет проехать
Ивановский мост в Одессе. Одесский городской совет
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

В Одессе продолжили ограничение движения транспорта по Ивановскому мосту. Грузовики не смогут по нему проехать до конца текущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Одесский городской совет принял решение о продлении ограничений движения транспорта Ивановского путепровода. Такое решение обусловлено неудовлетворительным эксплуатационным состоянием этого моста.

"Продлить действие ограничений движения транспорта Ивановским путепроводом (Ивановский переезд) в г. Одессе, введенных в соответствии с распоряжением городского головы до 31 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

Состояние Ивановского моста

Как отметили эксперты, состояние моста определили как непригодное к эксплуатации. Еще с марта 2021 года действует запрет для передвижения по этому мосту и ограничение движения транспорта до пяти тонн.

На период реконструкции путепровода установили габаритные ворота и защитное ограждение на участках пешеходных проходов.

Полезное водителям

Мы писали, что в Одессе и области в соответствии с требованиями ПДД все водители механических транспортных средств вне населенных пунктов должны включать дневные ходовые огни или ближний свет фар независимо от времени года. За несоблюдение норм нарушителям грозит штраф.

Также мы сообщали, как правильно ездить по плохим весенним дорогам, чтобы уберечь автомобиль. Иногда всем водителям приходится ездить по плохим дорогам — разбитым асфальтным или вообще без покрытия. Для каждого из видов существует своя методика преодоления, помогающая уберечь машину от поломок.

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