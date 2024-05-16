Ивановский мост в Одессе все еще перекрыт — когда можно будет проехать

Ивановский мост в Одессе. Одесский городской совет

В Одессе продолжили ограничение движения транспорта по Ивановскому мосту. Грузовики не смогут по нему проехать до конца текущего года.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесского городского совета.

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Одесский городской совет принял решение о продлении ограничений движения транспорта Ивановского путепровода. Такое решение обусловлено неудовлетворительным эксплуатационным состоянием этого моста.

"Продлить действие ограничений движения транспорта Ивановским путепроводом (Ивановский переезд) в г. Одессе, введенных в соответствии с распоряжением городского головы до 31 декабря 2024 года", — говорится в сообщении.

Состояние Ивановского моста

Как отметили эксперты, состояние моста определили как непригодное к эксплуатации. Еще с марта 2021 года действует запрет для передвижения по этому мосту и ограничение движения транспорта до пяти тонн.

На период реконструкции путепровода установили габаритные ворота и защитное ограждение на участках пешеходных проходов.

Полезное водителям

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