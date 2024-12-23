Велика ДТП на Іванівському мості в Одесі, фото

ДТП на Іванівському мосту. Фото: Одеська мерія

На Іванівському шляхопроводі сталася велика ДТП. Водіям рекомендують обирати альтернативні маршрути. Чи є постраждалі, поки невідомо.

Про це повідомили у пресслужбі Одеської мерії.

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Що сталося

Водій вантажівки зніс габаритні ворота на Іванівському мосту. Через це рух шляхопроводом майже повністю перекрито. Причини та обставини аварії встановлюють правоохоронці.

ДТП на Іванівському мосту. Фото: Одеська мерія

Нагадаємо, на Львівщині легковик зіштовхнувся з автобусом. Одна людина загинула, ще двоє травмовані. Також ми повідомляли, що під Одесою підліток без дозволу взяв мамину автівку й потрапив у ДТП.