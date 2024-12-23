Большое ДТП на Ивановском мосту в Одессе.

ДТП на Ивановском мосту Фото: Одесская мэрия

На Ивановском путепроводе произошло большое ДТП. Водителям рекомендуют выбирать альтернативные маршруты. Есть ли пострадавшие, пока неизвестно.

Об этом сообщили в пресс-службе Одесской мэрии.

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Что произошло

Водитель грузовика снес габаритные ворота на Ивановском мосту. Из-за этого движение путепроводом почти полностью перекрыто. Причины и обстоятельства аварии устанавливают правоохранители.

ДТП на Ивановском мосту Фото: Одесская мэрия

Напомним, на Львовщине легковушка столкнулась с автобусом. Один человек погиб, еще двое травмированы. Также мы сообщали, что под Одессой подросток без разрешения взял мамину машину и попал в ДТП.