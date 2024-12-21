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Взяв мамину автівку і спричинив ДТП — під Одесою загинув підліток

21 грудня 2024 13:50
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
ДТП на Одещині: 17-річний хлопець загинув, ще одного госпіталізували
Перекинута автівка. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

На Одещині сталася смертельна ДТП: легковий автомобіль "Citroën" з’їхав із дороги та перекинувся. Унаслідок аварії загинув підліток, ще один неповнолітній із травмами доставлений до лікарні. Поліція з’ясовує обставини інциденту.

Про це у суботу, 21 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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ДТП рід Одесою. Фото: Нацполіція

Деталі аварії під Одесою

Поліцейські попередньо встановили, що водій автомобіля "Citroën" не впорався з керуванням, через що транспортний засіб з'їхав із дороги та перекинувся. У салоні авто перебували двоє 17-річних хлопців. Один із них загинув на місці події, другий із різними травмами був госпіталізований. Наразі правоохоронці з’ясовують, хто саме перебував за кермом і чи були юнаки тверезі.

Яке покарання за спричинене ДТП

Як повідомив начальник відділу розслідування злочинів у сфері транспорту ГУНП в Одеській області Дмитро Слюта, розпочато кримінальне провадження за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення правил безпеки дорожнього руху, що призвело до смерті чи тяжких тілесних ушкоджень.

Транспортний засіб, який належить матері госпіталізованого хлопця, вилучено та поміщено на арештмайданчик. Призначено низку експертиз. Поліція встановлює всі обставини події.

Правоохоронці закликають батьків контролювати дозвілля дітей і не допускати їх до керування транспортними засобами без водійського посвідчення. В Україні водіння дозволено з 18 років за наявності відповідного документа.

Нагадаємо, на автодорозі Одеса-Рені сталася ДТП, що спричинила ускладнення руху транспорту до кордонів. Також в одеському зоопарку підстрелили леопарда.

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