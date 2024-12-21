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В одеському зоопарку підстрелили леопарда — подробиці

21 грудня 2024 11:48
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
В Одесі леопард напав на чоловіка
Вольєр у якому леопард напав на чоловіка. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

В одеському зоопарку стався інцидент: леопард напав на співробітника, який прибирав у вольєрі. Іншого працівника, який намагався допомогти, також затиснуло у пастці. Поліцейські змушені були застосувати зброю, аби врятувати людей.

Про це у суботу, 21 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Правоохоронці біля вольєру. Фото: Нацполіція

Напад леопарда в Одесі

За їхньою інформацією, сьогодні вранці близько 10:00 директор одеського зоопарку повідомив про напад леопарда на співробітника під час прибирання у вольєрі. Прибувши на місце, правоохоронці побачили, що у вольєрі, окрім пораненого чоловіка, перебуває ще один працівник, який опинився у пастці, намагаючись допомогти колезі.

Леопарда знешкодили

Аби запобігти подальшій небезпеці для життя людей, поліцейські змушені були використати зброю та знешкодити тварину. Пораненого чоловіка доставили до лікарні, його стан наразі уточнюється.

Поліція проводить розслідування, щоб встановити всі обставини інциденту. Правову кваліфікацію події буде надано після завершення слідчих дій.

Поранений співробітник доставлений в міську лікарню з множинними ранами голови, шиї, кінцівок. Йому надається вся необхідна медична допомога.

Нагадаємо, у Тузлівських лиманах знайшли мертвим червонокнижного птаха, який літав між Одеською областю та Кримом. Також одесит підпалив вантажівку, яка, за його словами, псувала краєвид із вікна квартири.

Одеса напад Одеська область зоопарк Одеська ОДА Новини Одеси

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