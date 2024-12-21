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В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо псувала йому вид з вікна

21 грудня 2024 10:53
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Одесит підпалив вантажівку через вид із вікна
Цистерна, яку підпалив чоловік. Фото: Нацполіція
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

У Пересипському районі 43-річний одесит підпалив вантажівку, яка, за його словами, псувала краєвид із вікна квартири. Автоцистерна була порожньою, і рятувальники вчасно загасили полум’я. Зловмиснику загрожує ув’язнення.

Про це у суботу, 21 грудня, повідомили в Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Затриманий чоловік. Фото: Нацполіція

Спалив цистерну, бо псувала краєвид

За інформацією поліції, подія сталася на вулиці Марсельській. Місцевий мешканець підпалив вантажівку VOLVO із цистерною-напівпричепом. 

"Вантажівка перекривала краєвид із вікна моєї квартири, і я вирішив її прибрати", — пояснив свій вчинок 43-річний чоловік.

В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо псувала йому вид з вікна - фото 2
Цистерна припаркована на узбіччі. Фото: Нацполіція

Яке покарання за підпал авто

Під час обшуку в його квартирі поліція виявила речові докази, зокрема каністру з-під бензину, який чоловік придбав для підпалу. На щастя, автоцистерна була порожньою, і завдяки оперативним діям пожежників вдалося уникнути жертв і серйозних наслідків.

"Слідчі повідомили зловмиснику про підозру за ч. 2 ст. 194 Кримінального кодексу України. За умисне пошкодження чужого майна, вчинене шляхом підпалу, йому загрожує до десяти років позбавлення волі. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу", — зазначила Наталія Мрочко, заступниця начальника слідчого відділення відділу поліції № 3 Одеського районного управління поліції № 1.

В Одесі чоловік підпалив вантажівку, бо псувала йому вид з вікна - фото 3
Вантажівка, яка горіла. Фото: Нацполіція

Слідство триває під керівництвом Суворовської окружної прокуратури Одеси.

Нагадаємо, на Одещині 16-річний підліток підпалив автомобіль військовослужбовця та отримав іспитовий термін. Також чоловік власноруч виготовив військовий квиток та довідку про непридатність до служби.

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